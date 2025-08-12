Dört büyükler dev zararı açıkladı!
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, 1 Haziran 2024 – 31 Mayıs 2025 dönemine ait mali tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaştı. "Dört büyükler"in tamamı zarar açıkladı.
"Dört büyükler"in tamamı zarar açıklarken rakamlar şöyle:
Fenerbahçe Kulübü, 31 Mayıs 2025 itibariyle sona eren 12 aylık mali dönemde 764 milyon 627 bin TL zarar edildiğini duyurdu.
Geçen yıl aynı dönemde 2 milyar 149 milyon 86 bin TL kâr açıklanmıştı.
Galatasaray, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 12 aylık dönemde 886 milyon TL zarar ettiğini KAP'a bildirdi.
Beşiktaş, 1 Haziran 2024 – 31 Mayıs 2025 dönemine ait mali tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüp, bahsi geçen dönemde 1 milyar 274 milyon 31 bin 224 TL zarar ettiğini açıkladı.
Trabzonspor, 1 Haziran 2024 – 31 Mayıs 2025 dönemine ait mali tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.
Bordo-mavililer, söz konusu dönemde 1 milyar 546 milyon 97 bin TL zarar açıkladı. Geçen yıl aynı dönemde ise zarar 1 milyar 7 milyon 387 bin TL olarak kayıtlara geçmişti.