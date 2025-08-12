Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Dört büyükler dev zararı açıkladı! - Trabzonspor Haberleri

        Dört büyükler dev zararı açıkladı!

        Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, 1 Haziran 2024 – 31 Mayıs 2025 dönemine ait mali tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaştı. "Dört büyükler"in tamamı zarar açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2025 - 09:49 Güncelleme: 12.08.2025 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 hesap dönemine ait faaliyet raporunu açıkladı.

        "Dört büyükler"in tamamı zarar açıklarken rakamlar şöyle:

        2

        Fenerbahçe Kulübü, 31 Mayıs 2025 itibariyle sona eren 12 aylık mali dönemde 764 milyon 627 bin TL zarar edildiğini duyurdu.

        Geçen yıl aynı dönemde 2 milyar 149 milyon 86 bin TL kâr açıklanmıştı.

        3

        Galatasaray, 31 Mayıs 2025 itibarıyla 12 aylık dönemde 886 milyon TL zarar ettiğini KAP'a bildirdi.

        4

        Beşiktaş, 1 Haziran 2024 – 31 Mayıs 2025 dönemine ait mali tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

        Siyah-beyazlı kulüp, bahsi geçen dönemde 1 milyar 274 milyon 31 bin 224 TL zarar ettiğini açıkladı.

        5

        Trabzonspor, 1 Haziran 2024 – 31 Mayıs 2025 dönemine ait mali tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

        Bordo-mavililer, söz konusu dönemde 1 milyar 546 milyon 97 bin TL zarar açıkladı. Geçen yıl aynı dönemde ise zarar 1 milyar 7 milyon 387 bin TL olarak kayıtlara geçmişti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Manisa, Edirne, Hatay, Bolu... Destanın şehri 2. kez yanıyor!
        Manisa, Edirne, Hatay, Bolu... Destanın şehri 2. kez yanıyor!
        İBB soruşturması: 14 gözaltı daha
        İBB soruşturması: 14 gözaltı daha
        Antalya Büyükşehir'e rüşvet operasyonu
        Antalya Büyükşehir'e rüşvet operasyonu
        Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
        Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti
        Fenerbahçe kader sınavında: İşte Mourinho'nun 11'i!
        Fenerbahçe kader sınavında: İşte Mourinho'nun 11'i!
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Çin'in işsiz gençleri neden iş sahibiymiş gibi davranıyor?
        Çin'in işsiz gençleri neden iş sahibiymiş gibi davranıyor?
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        Kurak yaz tarımı vurdu!
        Kurak yaz tarımı vurdu!
        Pavard sürprizi!
        Pavard sürprizi!
        Arabanın camından çöp atana 18 bin euroya kadar ceza
        Arabanın camından çöp atana 18 bin euroya kadar ceza
        "Ayrıldık"
        "Ayrıldık"
        Tırnaklarınızda "lunula" var mı?
        Tırnaklarınızda "lunula" var mı?
        Sıcak hava, yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarıları
        Sıcak hava, yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarıları
        Madonna'dan Papa'ya Gazze çağrısı
        Madonna'dan Papa'ya Gazze çağrısı
        "Netanyahu Arjantin'de tutuklansın" talebi
        "Netanyahu Arjantin'de tutuklansın" talebi
        Trump, Çalışma İstatistikleri Bürosu için adayını açıkladı
        Trump, Çalışma İstatistikleri Bürosu için adayını açıkladı
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        Zengezur Koridoru neden önemli?