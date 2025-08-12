Dört büyükler dev zararı açıkladı!

Trabzonspor, 1 Haziran 2024 – 31 Mayıs 2025 dönemine ait mali tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

Bordo-mavililer, söz konusu dönemde 1 milyar 546 milyon 97 bin TL zarar açıkladı. Geçen yıl aynı dönemde ise zarar 1 milyar 7 milyon 387 bin TL olarak kayıtlara geçmişti.