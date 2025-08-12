İtalya'da yeni uygulama: Arabanın camından çöp atana 18 bin euroya kadar ceza verilebilecek

İtalya'da, Cumartesi günü yürürlüğe girecek yeni uygulamayla, yola ya da yol kenarına çöp atanlar yeni cezalarla karşılaşacak.

Cumartesi günü yürürlüğe girecek düzenlemeyle, araçlarının camından yola veya yol kenarına çöp atan sürücülere 18 bin euroya kadar para cezası verilebilecek.

Mendil, plastik şişe ve sigara izmariti gibi maddeler için bin 188 euroya kadar para cezası uygulanacak.

DOĞA KORUMA ALANINA ÇÖP ATARLARSA EHLİYETE EL KONULABİLİR

Sürücüler çöplerini bir doğa koruma alanına atarlarsa, ehliyetlerine el konulabilir veya hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirler.

Yasadaki bir diğer değişiklikle, çöp atan kişilerin artık suçüstü yakalanıp polis tarafından durdurulması gerekmiyor. Bu uygulamayla suçun yaygın olarak kullanılan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilmesi yeterli olacak.

TURİSTLER İÇİN DE GEÇERLİ

İtalyan basınında haberlere göre, ülkede çöpler genellikle hem şehir içinde hem de kırsal yollarda ve otoyollarda yollara atılıyor.

Turistlerin yoğun olarak tercih ettiği bölgelerde bile, bazı sokaklar çöplük gibi görünebiliyor. Ayrıca yeni düzenlemeler yabancı turistler için de geçerli.