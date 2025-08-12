Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Meteoroloji'den sıcak hava, yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarıları - 12 Ağustos Hava Durumu

        Meteoroloji'den sıcak hava, yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarıları

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak yağmur bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli poyraz etkili olmayı sürdürüyor. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

        Giriş: 12.08.2025 - 07:16 Güncelleme: 12.08.2025 - 07:16
        Sıcak hava, yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarıları
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Artvin'in doğusu, Iğdır'ın güneyi, Ağrı'nın kuzey ve doğusu ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Rüzgârlı 31°

        Ankara

        Güneşli 34°

        İzmir

        Güneşli 41°

        Antalya

        Güneşli 40°

        Trabzon

        Güneşli 29°

        Bursa

        Güneşli 33°

        Adana

        Güneşli 42°

        Diyarbakır

        Güneşli 39°

        Gaziantep

        Güneşli 40°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 30°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

