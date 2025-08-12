Madonna'dan Papa'ya Gazze çağrısı

Habertürk
        ABD'li şarkıcı Madonna, Gazze'deki insani duruma dikkat çekti ve Papa 14. Leo'ya çağrıda bulunarak "Lütfen çok geç olmadan Gazze'ye gidin ve ışığınızı çocuklara götürün. Bir anne olarak onların acı çekmesini izlemeye dayanamıyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2025 - 00:24 Güncelleme: 12.08.2025 - 00:42
        ABD'li şarkıcı Madonna, Gazze'deki çocukların yaşadığı insani krize dikkat çekerek, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya bölgeye gitme çağrısında bulundu.

        Madonna, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyaset değişim yaratamaz, yalnızca farkındalık değişim yaratabilir." ifadesini kullanarak mesajını Papa'ya ulaştırmak istediğini belirtti.

        Papa'nın Gazze'ye girişine engel olunamayacağını belirten Madonna, Papa'ya hitaben "Lütfen çok geç olmadan Gazze'ye gidin ve ışığınızı çocuklara götürün. Bir anne olarak onların acı çekmesini izlemeye dayanamıyorum. Dünyanın çocukları hepimize aittir." ifadelerini kullandı.

        Madonna, Gazze'de çatışmaların ortasında kalan çocuklara işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

        "İnsani yardım kapılarının tamamen açılması ve masum çocukların kurtarılması gerekiyor. Artık zaman kalmadı, lütfen gideceğinizi söyleyin."

        Bugün oğlu Rocco'nun doğum günü olduğunu belirten Madonna, "Bir anne olarak ona verebileceğim en iyi hediye, çatışmaların ortasında kalan masum çocukları kurtarmak için herkesin elinden geleni yapmasını istemek." dedi.

        Madonna, kimseyi suçlamadığını ve taraf tutmadığını vurgulayarak, yardım etmek isteyenleri merkezi ABD'de bulunan sivil toplum kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) ve İsrailli "Kadınlar Barışı Başlatıyor" (Women Wage Peace) isimli sivil toplum kuruluşlarına bağış yapmaya davet etti.

        Şarkıcı Madonna, "Herkes acı çekiyor. Tek amacım, bu çocukların açlıktan ölmesini engellemek." ifadesini kullandı.

