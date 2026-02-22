Araştırma için gitti, çukura düştü! Mağarada kurtarma operasyonu

İzmir'de mağaradaki çukura düşen kişi için kurtarma çalışması başlatıldı

İzmir'in Selçuk ilçesinde araştırma yapmak için girdikleri mağarada çukura düşen kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

AA'da yer alan habere göre, Ege Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğundan (EMAK) bir grup, araştırma yapmak için Şirince Mahallesi'ndeki Süt İni Mağarası'na gitti.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Mağarada gece saatlerinde ilerleyen gruptaki eğitmen, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten çukura düştü.

Gruptakilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Düşen kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Alanın dar olması nedeniyle çalışmaların güçlükle yapıldığı öğrenildi.