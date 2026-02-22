Canlı
        Haberler Gündem Güncel Araştırma için gitti, çukura düştü! Mağarada kurtarma operasyonu | Son dakika haberleri

        Araştırma için gitti, çukura düştü! Mağarada kurtarma operasyonu

        İzmir'de Ege Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu üyesi bir kişi, Süt İni Mağarası'nda çukura düştü. Gruptakilerin kurtarma ekiplerine haber vermesinin ardından, düşen kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 12:14 Güncelleme:
        Mağarada kurtarma operasyonu

        İzmir'de mağaradaki çukura düşen kişi için kurtarma çalışması başlatıldı

        İzmir'in Selçuk ilçesinde araştırma yapmak için girdikleri mağarada çukura düşen kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        AA'da yer alan habere göre, Ege Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğundan (EMAK) bir grup, araştırma yapmak için Şirince Mahallesi'ndeki Süt İni Mağarası'na gitti.

        ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

        Mağarada gece saatlerinde ilerleyen gruptaki eğitmen, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten çukura düştü.

        Gruptakilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Düşen kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Alanın dar olması nedeniyle çalışmaların güçlükle yapıldığı öğrenildi.

