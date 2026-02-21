Galatasaray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
Galatasaray Kulübü, 2-0'lık Konyaspor maçının ardından sert bir açıklama yayımlayarak Sane'nin golünün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesine tepki gösterdi. Sarı-kırmızılıların açıklamasında, "Takımımızın attığı nizami golün, ofsayt kuralının açık hükümlerine rağmen iptal edilmesi Türk futbolu adına kabul edilemez bir skandaldır. Galatasaray'ı bu oyunlarla durduramazsınız" ifadelerine yer verildi.
Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, Sane'nin golünün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesine neden olan VAR hakemi Davut Dakul Çelik'i hedef alan sert bir açıklama yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten, "Galatasaray'ı bu oyunlarla durduramazsınız" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"T. Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasında takımımızın attığı nizami golün, ofsayt kuralının açık hükümlerine rağmen iptal edilmesi Türk futbolu adına kabul edilemez bir skandaldır.
Müsabakanın hakemi ve şampiyonluk yolunda mücadele ettiğimiz takımın fanatik taraftarlığı sabit olan VAR hakemi Davut Dakul Çelik denilen sözde hakem, gerçekte fanatik tarafından verilen bu karar, yalnızca bir maç sonucunu değil, ligin adaletine ve güvenilirliğine duyulan inancı da zedelemiştir.
Türk futbolunun marka değerini korumak ve sahadaki emeğin gasp edilmesini önlemek başta olmak üzere sorumluluk makamında bulunan Türkiye Futbol Federasyonu’nu derhal göreve davet ediyoruz.
Söz konusu pozisyonun şeffaf biçimde incelenmesini, VAR hakemiyle ilgili gerekli idari sürecin ivedilikle işletilmesini talep ediyoruz.
Tüm kuralları hiçe sayarak golümüzü iptal edebilirsiniz.
Bunu daha önce de yaptığınız için ne yapmaya çalıştığınızı çok iyi biliyoruz.
Sezon sonunda şampiyon olduğumuzda onu da iptal etmek için şimdiden hazırlığınızı yapın.
Galatasaray'ı bu oyunlarla durduramazsınız!"
NE OLMUŞTU?
Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanında Sane ile bulduğu gol VAR'a takılmıştı.
Alman yıldız 49. dakikada attığı golle sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirmiş ancak VAR hakemi Davut Dakul Çelik, ofsayt için inceleme uyarısında bulunmuştu.
Pozisyonu izleyen hakem Atilla Karaoğlan, gol vuruşu sırasında Boey'in aktif ofsayt pozisyonunda olduğunu belirleyip rakibi Olaigbe'yi engellediğine hükmederek ofsayt karar vermiş ve gol iptal edilmişti.
