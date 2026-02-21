İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi belli oldu

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde yapılan çalışmaya göre, İstanbulda hava kirliliği ocakta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36 azaldı.

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros tarafından İstanbulda 2025 ve 2026 yıllarının ocak ayları hava kirliliği oranına ilişkin çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hava kalitesi ölçüm istasyonlarınca kaydedilen havadaki partikül madde (PM10) oranı incelendi.

OCAKTA BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 36 AZALDI

Buna göre, İstanbulda ocak ayındaki partikül madde konsantrasyonu ortalaması 24 istasyonda metreküp başına 26,5 mikrogram, Ocak 2025te ise 41,5 mikrogram ölçüldü. Partiküler madde kaynaklı hava kirliliği, önceki yıla göre yüzde 36 azaldı.

EN FAZLA ÖLÇÜLDÜĞÜ İSTASYON "KAĞITHANE 1" OLDU

Ocak 2026da kentte partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon, metreküp başına 46,4 mikrogramla "Kağıthane 1" oldu. Bunu sırasıyla metreküp başına 44 mikrogramla "Tuzla" ve 39,8 mikrogramla "Sancaktepe" istasyonları takip etti.

HAVA KİRLİLİĞİNİN EN DÜŞÜK ÖLÇÜLDÜĞÜ İSTASYON

Aynı dönemde hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü istasyon, metreküp başına 8,4 mikrogramla "Sultangazi 1" istasyonu oldu. Partikül madde kirliliği "Büyükada" istasyonunda 11,8 mikrogram, "Sarıyer" istasyonunda 15 mikrogram olarak ölçüldü.

KENTTE PARTİKÜL MADDE HAVA KİRLİLİĞİ ORANI 21 İSTASYONDA AZALDI, 2 İSTASYONDA ARTIŞ GÖSTERDİ, 1 İSTASYONDA İSE DEĞİŞMEDİ

Kentte partikül madde hava kirliliği oranı 21 istasyonda azaldı, 2 istasyonda artış gösterdi, 1 istasyonda ise değişmedi.

EN FAZLA AZALDIĞI İSTASYON YÜZDE 83LE "SULTANGAZİ 1" OLDU

Ocak ayında partikül madde hava kirliliği oranının bir önceki yılın aynı dönemine göre en fazla azaldığı istasyon yüzde 83le "Sultangazi 1" oldu. Bunu sırasıyla yüzde 53le "Kadıköy" ve yüzde 52yle "Bağcılar" istasyonları takip etti.

EN FAZLA ARTTIĞI İSTASYON YÜZDE 35LE "YENİBOSNA" VE YÜZDE 25LE "ARNAVUTKÖY" OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Partikül madde hava kirliliği oranının ocakta bir önceki yılın ayı dönemine göre en fazla arttığı istasyon yüzde 35le "Yenibosna" ve yüzde 25le "Arnavutköy" olarak kayıtlara geçti.

İSTANBULDA BULUNAN İSTASYONLARIN HAVA KİRLİLİĞİ PARTİKÜLER MADDE ORTALAMASI ŞU ŞEKİLDE:

İstasyonlar2025 ocak µg/m32026 ocak µg/m3Değişim yüzdesi
Yenibosna25,634,635
Arnavutköy22,928,725
Beylikdüzü29,229,20
Çatladıkapı33,628,3-16
Sultangazi 241,734-18
Büyükada15,511,8-24
Beşiktaş31,823,9-25
Kandilli 128,420,1-29
Sarıyer21,615-31
Üsküdar 137,925,9-32
Tuzla64,744-32
Selimiye30,620,6-33
Kartal40,924,8-39
Avcılar37,521,8-42
Maslak35,120-43

Sancaktepe70,439,8-44
Aksaray6536,2-44
Kağıthane 183,846,4-45
Kumköy35,519,4-45
Ümraniye 141,721,2-49
Esenler53,526,8-50
Bağcılar48,423,2-52
Kadıköy57,627,3-53
Sultangazi 147,88,4-83

"FOSİL YAKIT KULLANIMIYLA ATMOSFERE BOL MİKTARDA KİRLETİCİ SALIYORUZ"

Çalışmayı AA muhabirine değerlendiren İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, dünyadaki en önemli sorunlardan birinin hava kalitesi olduğunu, solunan havanın insan sağlığı ve geleceğini doğrudan etkilediğini belirtti.

Kaliteli hava solunmadığı takdirde sağlığın olumsuz etkilendiğini vurgulayan Toros, bunun da hastalık maliyetlerini artırdığını ve iş gücü kaybına yol açtığını söyledi.

Toros, son 100-150 yılda fosil yakıt kullanımının ciddi anlamda arttığına dikkati çekerek "Yer altında milyonlarca yıldır birikmiş olan enerji kaynağını yakarak enerji elde ediyoruz ama bu esnada farkına vararak veya varmadan atmosfere bol miktarda kirletici salıyoruz." dedi.

Şehirlerde en önemli kirletici kaynağın motorlu araçlar olduğuna işaret eden Toros, İstanbulda araç sayısının 6 milyon civarında olduğunu, böylece trafik yoğunluğunun, dur-kalkların arttığını, bunun da hem yanma kaynaklı emisyonları hem de fren balataları ve lastiklerden çıkan partikülleri artırdığını kaydetti.

Hava kalitesi konusunda farkındalığın artırılması gerektiğini belirten Toros, bunun için öncelikle ölçüm yapılması ve verilerin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Toros, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İstanbul genelinde 37 noktada sürekli ölçüm yapan hava kalitesi istasyonları bulunduğunu, bu verilere cep telefonu veya bilgisayar üzerinden erişilebildiğini aktardı. "HAVA KALİTESİNDEKİ İYİLEŞMENİN EN ÖNEMLİ SEBEBİ METEOROLOJİK FAKTÖRLER" İstanbul Teknik Üniversitesi olarak her ay hava kalitesini değerlendirdiklerini, geçen yılın ocak ayı, bu yılın ocak ayı ve bir önceki aralık ayını karşılaştırdıklarını anlatan Toros, kalite kontrol sürecinden sonra 37 istasyonun 24ünde partikül madde verilerinin yüzde 75 ve üzerinde olduğunu tespit ettiklerini kaydederek şu bilgileri paylaştı: "Geçen yıl ocak ayında İstanbul genelindeki toz değerlerinin ortalaması 41,5 mikrogram. Geçtiğimiz aralık ayında 35,9, bu yıl ocak ayında ise 26,5 mikrogram değerlerine ulaşıldı. Geçen yılın ocak ayına göre bu yılın ocak ayında yüzde 36 iyileşme, aralık ayına göre ise yüzde 26 iyileşme olduğunu görüyoruz."