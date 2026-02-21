Canlı
        Sahura kalkmak şart mı? Sahursuz oruç tutmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir?

        Sahura kalkmadan oruç olur mu? Sağlık açısından bilmeniz gerekenler

        Yoğun tempo ya da uykudan uyanamama nedeniyle sahura kalkamayanlar dikkat! Sahur yapmadan oruç tutmanın vücut üzerindeki etkileri sanılandan daha önemli olabilir. İşte faydaları ve olası zararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2026 - 20:30 Güncelleme: 21.02.2026 - 20:30
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        Daha az yemek kilo verdirir mi? Sahursuz oruç bazı kişiler için pratik görünse de uzun süren açlık vücutta farklı sonuçlar doğurabiliyor. İşte bilinmesi gerekenler…

        SAHUR YAPMADAN ORUÇ TUTULUR MU?

        Evet, sahur yapmadan da oruç tutulabilir. Oruç ibadetinin geçerli olması için sahura kalkmak şart değildir. Ancak sahur, hem dini hem de sağlık açısından önemli bir destek öğünüdür. Özellikle Ramazan ayında günlerin uzun olduğu dönemlerde sahur yapmamak, açlık ve susuzluk süresini ciddi şekilde zorlaştırabilir.

        Sahur; gün içinde kan şekerinin dengede kalmasına, enerjinin daha uzun süre korunmasına ve sıvı kaybının azaltılmasına yardımcı olur. Bu nedenle zorunlu olmasa da tavsiye edilen bir uygulamadır.

        UYARI: Eğer kronik bir hastalığınız, diyabet, tansiyon problemi ya da özel bir sağlık durumunuz varsa, oruç tutmadan önce mutlaka bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.

        SAHURSUZ ORUÇ TUTMANIN FAYDALARI VAR MI?

        Sahursuz oruç tutmanın doğrudan ve bilimsel olarak kanıtlanmış belirgin bir faydası yoktur. Ancak bazı kişiler açısından şu durumlar söz konusu olabilir:

        Daha az kalori alımı: Sahur öğünü atlandığında toplam günlük kalori düşebilir.

        Sindirim sisteminin daha uzun süre dinlenmesi: Öğün sayısının azalması sindirim yükünü azaltabilir.

        Disiplin ve irade kontrolü: Kişisel olarak daha güçlü bir manevi deneyim hissedilebilir.

        Ancak bu olası faydalar, bilinçsiz uygulandığında sağlık risklerini ortadan kaldırmaz.

        SAHURSUZ ORUÇ TUTMANIN ZARARLARI NELERDİR?

        Sahur yapılmadığında açlık süresi ciddi şekilde uzar. Bu durum bazı olumsuz etkilere yol açabilir:

        1. Kan Şekeri Düşüklüğü: Uzun süreli açlık kan şekeri seviyesini düşürebilir. Bu da baş dönmesi, titreme, halsizlik ve konsantrasyon kaybına neden olabilir.

        2. Metabolizmanın Yavaşlaması: Vücut, uzun süre enerji alamadığında tasarruf moduna geçer. Bu da metabolizma hızının düşmesine yol açabilir.

        3. Kas Kaybı Riski: Yeterli protein alınmadığında vücut enerji ihtiyacını kas dokusundan karşılayabilir. Bu durum özellikle düzenli egzersiz yapan kişiler için risklidir.

        4. Sıvı Kaybı ve Dehidrasyon: Sahur yapılmadığında vücuda gün boyu yetecek sıvı depolanamaz. Özellikle yaz aylarında tansiyon düşmesi ve baş ağrısı görülebilir.

        5. Bağışıklık Sisteminin Zayıflaması: Yetersiz ve dengesiz beslenme, uzun vadede bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebilir.

        SAHURSUZ ORUÇ ZAYIFLATIR MI?

        Sahursuz oruç ilk bakışta kilo verdiriyormuş gibi görünebilir. Ancak bu genellikle sağlıklı bir kilo kaybı değildir. Uzun süreli açlık:

        - Metabolizmayı yavaşlatabilir

        - Kas kaybına neden olabilir

        - İftarda aşırı yemeye yol açabilir

        Bu da zamanla yağ oranının artmasına ve kilo kontrolünün zorlaşmasına neden olabilir. Sağlıklı kilo yönetimi için dengeli ve düzenli beslenme daha etkilidir.

        SAHUR YAPMADAN ORUÇ TUTACAKLAR İÇİN ÖNERİLER

        Sahura kalkma imkânı olmayan kişiler şu noktalara dikkat etmelidir:

        - İftarda protein (yumurta, yoğurt, et, baklagiller) tüketin.

        - Lifli ve kompleks karbonhidratlara (tam tahıllar, sebzeler) yer verin.

        - İftar ile uyku arasındaki sürede yeterli su için.

        - Aşırı tuzlu, şekerli ve işlenmiş gıdalardan kaçının.

        - Kafein tüketimini sınırlayın.

        Sahur yapmadan oruç tutmak mümkündür; ancak sağlık açısından önerilen bir yöntem değildir. Sahur, gün içinde enerji dengesini korumaya, susuzluğu azaltmaya ve metabolizmayı desteklemeye yardımcı olur. Bu nedenle imkân varsa sahura kalkarak dengeli bir öğün tüketmek daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir tercihtir.

        Görsel Kaynak: istockphoto

        Mahya geleneği nasıl başladı? "Hoşgeldin ya şehr-i ramazan" ne demek?

        Haberturk.com'un deneyimli editörü Mehmet Şimşek, Mimar Sinan'ın izinde İstanbul'un hazinelerini anlatmaya devam ederken eski bir geleneğimize dair dikkat çekici bilgileri de paylaşıyor

