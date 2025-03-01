İftardan sonra genellikle akla ilk gelen tatlı güllaçtır. Neredeyse her markette güllaç satışı yapılmakta ve çoğu evde de güllaç tatlısı yapılmaktadır. Peki, güllaç neden sadece Ramazan'da yapılır? Güllaç hazırlarken nelere dikkat etmeliyiz? Detaylar haberimizde...

GÜLLACIN BESİN DEĞERLERİ NELERDİR?

Hem faydalı hem hafif olan güllaç, Ramazan'da iftar sofralarının vazgeçilmezidir. Karbonhidrat ve protein açısından zengin olan güllaç, fosfor ve kalsiyum kaynağıdır. Şerbetli tatlılar karbonhidrat ağırlıklıyken, güllaçta daha çok protein mevcuttur. Bir porsiyon güllaç, yetişkinlerde vücudun ihtiyacı olan kalsiyum miktarının %40'ını karşılamaktadır. Omega-3 yağları açısından da son derece zengindir.

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GÜLLAÇ KAÇ KALORİDİR?

İnce bir dilim güllaç porsiyonunda 250 kalori bulunmaktadır. Kalori miktarı diğer şerbetli tatlılara oranla az olmasına karşın aşırıya kaçılmamalıdır. Güllaçta badem, ceviz ve fındık bulunduğundan, minerallerin vücuda kazanılmasını sağlamaktadır. Güllacın kalorisinin az olmasına karşın tatlı olduğu unutulmamalıdır. Özellikle diyabet hastaları, canları çektiklerinde bir porsiyondan fazla yememelidir.

''GÜLLAÇ'' İSMİ NEREDEN GELİYOR?

“Güllaç” ismi, aslında “güllü aş” tan gelir. Osmanlı döneminde daha çok gül suyu ile tatlandırıldığı için bu ismi almıştır. O dönemde şeker; bulunması zor bir gıda olduğu için tatlılara daha çok bal, gül suyu, misk, pekmez ilave edilmiştir. Günümüzde de hâlâ farklı tatlandırıcılar kullanılarak yapılan tatlılar tüketilmektedir: aside tatlısı, pekmezli un helvası, zerde gibi.

RAMAZANDA NEDEN GÜLLAÇ YENİR?

Güllaç, Türk mutfağının köklü tatlılarından biri olarak geçmişe dayanan geleneksel bir lezzettir. Ramazan ayı boyunca sofralara gelmesi, bu tatlıyı özel kılar ve insanların ramazan geleneğinin bir parçası olarak tercih etmelerini sağlar.

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Güllaç, Ramazan ayında hafif, serinletici ve geleneksel bir tatlı olarak tercih edilir. İftar sonrasında gün boyu aç kalan insanlar için besleyici bir seçenek olması ve paylaşma, bereket ve geleneksel lezzetlerle özdeşleşmesi nedeniyle ramazanda güllaç yenir.

GÜLLACIN FAYDALARI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

1. GÜNLÜK KALSİYUM PROTEİN İHTİYACINI KARŞILAMAYA YARDIMCI OLUR

Baklava ve kadayıf gibi tatlılar yerine daha sağlıklı olan güllaç, içeriğindeki yufkanın hafif olması ve süt ile yapılmasından dolayı, yağlı, unlu ve şerbetli tatlılara göre sağlıklı ve sindirimi kolay bir alternatif. Güllaç yufkaları, mısır nişastasının su ile karıştırılmasıyla elde edilen hamurdan yapılır. Mısır nişastası glisemik indeksinin düşük olması sebebiyle kan şekerini daha yavaş yükseltir. Ayrıca yapımında kullanılan süt de bu tatlının kan şekerini yükseltme hızını düşürürken, yüksek protein içeriği ile günlük protein ihtiyacını da karşılamaya yardımcıdır. Bir porsiyonu, özellikle süt içeriği nedeniyle yetişkin kişilerin günlük kalsiyum gereksinmesinin yüzde 15’ini karşılar.

REKLAM 2. OMEGA 3 BAKIMINDAN ZENGİNDİR Güllaçta genelde nar, badem, ceviz ya da fındık kullanılırken içeriğindeki bu besinler kalsiyum, demir, fosfor, potasyum gibi minerallerin vücuda kazandırılmasını sağlar. Aynı zamanda kalp ve damar hastalıklarından bağışıklığın güçlendirilmesine dek birçok faydası bulunan omega 3 yağlarından zengin bir tatlı. Protein ve karbonhidrattan zengin bir tatlı olan güllacın bir porsiyonunu, yani yaklaşık bir dilim ince güllaç ortalama 250 kaloridir. Baklava ya da şekerpareye göre yarı yarıya daha az kaloriye sahip. 3. DİYABETİ OLANLAR DİKKAT! Güllaç tüm faydalarına karşın neticede bir tatlı. Bu nedenle diyabeti olanların tüketmemesi, canları çektiyse de porsiyon kontrolüne ve tüketim sıklığına dikkat etmeleri gerekir. Ne kadar hafif olursa olsun tatlı çok sık tüketilmemeli. Diyabeti olmayan kişiler ise Ramazan boyunca haftada 2-3 kez 1 ince dilim şeklinde tercih edebilirler. Diğer günler ise tatlı niyetine taze mevsim meyveleri seçilmeli. Bu sayede lif, vitamin ve mineral almakla birlikte oruç tutarken gün içerisinde kaybedilen suyu yerine koymuş olursunuz. REKLAM 4. EN AZ BİR SAAT SONRA TÜKETİN Ramazan’da uzun süre aç kalan midenin iftarda yemekle dolması nedeniyle, tatlının iftardan en az bir saat sonra tüketilmesi gerekir. Ramazan’da öğün sayısı azaldığı için sahur ve iftarda alınan kalori miktarı artar. Bu nedenle tatlıyı yemek üzerine değil, en az 1 saat sonra tüketin. Hatta ideali yemekten 2 saat sonra tüketmektir. GÜL SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR? Cildin pH değerini koruyan, antiseptik özelliği ile akne ve sivilce oluşumunu önlemeye yardımcı olabilen gül suyunun faydaları şunlardır: - Cildi nemlendirip, kuruma ve gerginlik oluşmasını önler - Cilt gözeneklerini temizler, yağlanmayı azaltıp sivilce ve akne oluşumlarını kurutur - Antioksidan ve anti-inflamatuar etkisi ile yaş kaynaklı kırışıklıkların oluşumunu geciktirir - Ciltteki ölü deriyi atıp, cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur - Mantar ve egzama kaynaklı kaşıntıları azaltır - Göz altı torbalarının giderilmesine yardım eder - Cildin pH seviyesini dengede tutar - İçeriğinde ki E vitamini sayesinde nemlendirici etki yaratır - Traş sonrasında oluşabilecek cilt tahrişini önler - Güneş yanıklarının iyileşme sürecini hızlandırır