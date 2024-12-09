5. TERBİYELİ ŞEHRİYE ÇORBASI

Malzemeler:

- 1 su bardağı arpa şehriye (şehriye bekledikçe kıvamı yoğunlaşır, isterseniz miktarını azaltabilirsiniz)

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 7 su bardağı sıcak su

- 1 tatlı kaşığı tuz

Terbiyesi için;

- 5-6 yemek kaşığı yoğurt

- 1 adet yumurta sarısı

- 1 yemek kaşığı un

Hazırlanışı:

- Tencereye tereyağını alarak eritelim, şehriyeyi ilave edip 2-3 dakika rengi dönene kadar kavurup, üzerine suyu ekleyelim.

- Tencerenin kapağını kapatalım, şehriyeler yumuşayıncaya kadar arada karıştırarak 15-20 dakika pişirelim.

- Bu arada derin kase içinde; yoğurdu, yumurta sarısını ve unu pürüzsüz oluncaya kadar çırpalım.

- Ardından yoğurdun kesilmemesi için tencereden 1-2 kepçe suyu içine döküp karıştıralım ve yavaş yavaş çorbanın içine sürekli karıştırarak döktükten sonra bir taşım daha kaynatalım.

- Son olarak tuzu da ilave ederek bir kaç dakika daha kaynatalım ve ocağı kapatalım.

- Küçük tavada tereyağı ve naneyi kızdırıp, çorbanın üzerine gezdirelim. Dilerseniz pul biberde ekleyebilirsiniz.

- 15-20 dakika dinlendirip, afiyetle yiyebilirsiniz.