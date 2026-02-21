Canlı
Habertürk
Habertürk
        İstanbul'da metro çıkışında dehşet! SON DAKİKA HABERİ: Yardım etmek istedi, 6 yerinden bıçaklandı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da metro çıkışında dehşet: Yardım etmek istedi, 6 yerinden bıçaklandı

        İstanbul Bağcılar'da metro çıkışında 18 yaş altındaki bir grup çocuğun, başka bir çocuğu darp ettiğini gören 27 yaşındaki Oğuzhan Çöpür, grubun saldırısına uğradı. 6 yerinden bıçaklanan Çöpür hastanedeki tedavi altına alındı. Çöpür, Atlas Çağlayan'ın öldürülmesini hatırlatarak, "Ben de şanslı olmayabilir aynı şekilde olabilirdim" dedi. Baba Çöpür ise "Ahmet Minguzzi, Atlas Çağlayan isimli çocukları onların anneleriyle babalarıyla televizyonda ben de ağladım. Ama bir gün beni aynı şekilde sokacakları aklımdan gelmedi o gün. Bugün o çocuklarla aynı kaderi yaşıyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 12:34 Güncelleme: 21.02.2026 - 13:03
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        İstanbul Bağcılar'da 18 yaş altı bir grubun darbettiği çocuğu kurtarmak isteyen 27 yaşındaki Oğuzhan Çöpür, çıkan arbedede 6 yerinden bıçaklandı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan saldırının ardından aile tehdit mesajları aldıklarını söyledi.

        Olay Güngören'de yaşanan Atlas cinayetini yeniden gündeme getirdi. İstanbul'da sayıları arttığı belirtilen genç sokak çeteleri ise mahallelerde tedirginlik oluşturuyor.

        Olay, Bağcılar'ın Yıldıztepe Mahallesi'nde metro istasyonu çıkışında meydana geldi. İddiaya göre 18 yaş altı kalabalık bir grup, bir çocuğu sıkıştırarak tokat atıp darbetmeye başladı. O sırada arkadaşlarını bekleyen Oğuzhan ve Taha Çöpür kardeşler durumu fark ederek çocukları kavga etmemeleri konusunda uyardı. Grubun, "Bu bizim meselemiz, karışmayın" diyerek tepki gösterdiği öğrenildi.

        SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

        Darbedilen çocuk olay yerinden uzaklaşırken, abi-kardeş ile kalabalık grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbedede, gruptaki bir kişi elindeki bıçakla Oğuzhan Çöpür'ü 6 yerinden bıçakladı. Ağabey Taha Çöpür saldırganlara karşılık vererek kardeşini korumaya çalıştı.

        Saldırganların, Oğuzhan Çöpür'ü bıçakladıktan sonra üzerine taş atarak olay yerinden kaçtıkları öğrenildi. Saldırı ve bıçaklanma anları çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

        TEHDİT MESAJLARI GELİYOR

        Hastaneye kaldırılan ve 6 bıçak darbesi aldığı belirlenen Oğuzhan Çöpür'ün tedavisi evde tedavisi sürerken, ailenin tehdit mesajları aldığı iddia edildi. Aile, şikayetçi olmamaları yönünde arandıklarını ve adres bilgilerinin kendilerine söylenerek baskı kurulduğunu öne sürdü.

        Aldığı bıçak darbeleri sonucundan iç organları hasar aldı. Karnına onlarca dikiş atılırken, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        ÖLDÜRÜLEN ATLAS AKILLARA GELDİ

        Olay, Güngören'de yaşanan ve kamuoyunda "Atlas cinayeti" olarak bilinen olayla benzerliği nedeniyle yeniden sokak çeteleri tartışmasını gündeme taşıdı. İstanbul'un bazı ilçelerinde yaşları küçük grupların çeteleştiği ve bu kişilerin suçlara karıştığı iddiaları mahalle sakinlerinde endişe oluşturuyor.

        ÇÖPÜR OLAYI ANLATTI

        6 yerinden bıçaklanan 27 yaşındaki Oğuzhan Çöpür olayı şöyle anlattı:

        "Olay gününde arkadaşımızı metro çıkışında bekliyorduk. 10 kişilik bir grup, bir çocuğu arasını almıştı. 10 kişinin, 1 kişinin arasını aldığını görünce çocuklara ''Kardeşim, çocukları bırakın. Niye dövüyorsunuz?'' tarzında konuşma yaptım. O konuşma tarzından sonra "Abi sen niye karışıyorsun?'' ''Seni ilgilendirmez. Bu bizim meselemiz" gibi cevaplar verdiler. Devam ettikten sonra "Çocuğu almak isterim. Çocuğu bırakın.'' tarzında sol taraftan bir çocuk elinde kesici alet, kelebek olan bıçağı çıkartarak ortalıkta savurmaya başladı.

        İlk darbeye o an zaten karnımı aldım. Ondan sonra arada başka bir arkadaşa da aynı şekilde bacağına darbe aldı. Sonra tekrar da ben onun üzerine koşup elinden almak isterken bacağıma 5 tane darbe almış bulundum. Ben de zaten kan kaybından daha fazla ayakta duramadım. Yere yığıldım. Yani olay bu şekilde oldu. Yere yığıldıktan sonra da zaten gördüğüm kadarıyla kafama doğru da bir tane taş fırlattılar kaçarken.

        "TEHDİT MESAJLARI ATIYORLAR"

        Şu an zaten bizim ailemizi tehditvari mesajları, ses kayıtları var. İşte örnek veriyorum aramalar gerçekleşiyor. İşte 'Şikayetçi olmayın. Biz her şeyi çözeceğiz' gibisinden 'Şikayetçi olursanız farklı şekilde çözeriz' Bu şekilde ailemizi tehdit ediyorlar.

        Şu an benim hayatımdan çok fazla şey gitti. Güngören'deki çocuk evet vefat etti. Ben de şanslı olmayabilir aynı şekilde olabilirdim. Ben bu şekilde şanslıyım ve şu an ayaktayım. Aile olarak şu an korkuyoruz."

        "O GÜN ÇOCUKLARIMIN DOĞUM GÜNÜYDÜ"

        Bıçaklanan Oğuzhan'ın babası Fevzi Çöpür şunları söyledi:

        "İnsan olan birisi orada hiç tanımadığı birisine yardım eden hiç tanımadığı birisine delik deşik etmez. Bunlar insan bile değil. 16-17 yaşında bu çocukları kullanıyorlar. 2-3 tanesini alıyor polis. 3 tanesini 4 tanesini ama bunların bir de arkaları var. Bunların bir de tanıdıkları var.

        Benim çocuklarım pırıl pırıldır. Benim çocuklarım iyi olmak için orada sırf tanımadıkları çocuğa yardım etmek için biz bu haldeyiz. O gün çocuklarımın doğum günüydü. Doğum günlerini akşam kutlayacaktık. İkisi de aynı gün doğdukları için abisiyle kardeşi. Ve hiç tanımadığın insanlar tarafından kalleşçe bıçaklanıp hastanede ve bir hafta 10 gündür biz hastanede perişan durumdayız. Benim annemin ismine kadar bana söylüyor adam. Benim annem 80 yaşında. Benim babam rahmetli oldu ama babamın ismini söylüyor. Bunu 17 yaşında bir çocuk nereden bulacak? Bunların arkalarında birisi olmasa? Bunu çözebilirler mi? Adam bana annemin ismini babamın ismini nerede oturduğumu evimi adresimi bu kadar kolay mı bunlar?"

        "AHMET MİNGUZZİ, ATLAS ÇAĞLAYAN ANNESİ BABASIYLA BİRLİKTE AĞLADIM"

        Baba Çöpür, "Yani aynı durumun ucundan döndük. Yani bizim bugün çocuğumuz evde yatıyorsa Allah-u Teala bize çocuğumuzu yeniden bağışladı. Bizi tehdit edeceksin. Hem bıçaklayacaksın ne kadar mantıksız. Hastanedeyim ben canımla cebelleşiyorum. Çocuğum hayata döner mi diye çırpınırken telefon geliyor. Beni tehdit ediyor. Bu kadar kolay değil bu. Bunun arkasında bir güç olmasa, bir çeteleşme olmasa bunu yapamazlar.

        Bu Ahmet Minguzzi, Atlas Çağlayan isimli çocukları onların anneleriyle babalarıyla televizyonda ben de ağladım. Ama bir gün beni aynı şekilde sokacakları aklımdan gelmedi o gün. Bugün o çocuklarla aynı kaderi yaşıyoruz. Sadece bizim şansımız kardeşinin yanında olması ve kardeşinin onu bir an önce hastaneye yetiştirip doktorların eline vermesi oldu. Yoksa biz Ahmetlerle, o çocuklarla, onların aileleriyle aynı kaderi yaşayacaktık. Çünkü olaylar hemen hemen tamamıyla aynı. Çünkü aynı kaderi değil, sadece benim tek avuntum kardeşi Tahan'ın abisiyle beraber olup onu bir an önce ambulansa atıp hastaneye yetiştirmesidir.. Yoksa biz de aynı kaderi yaşayacaktık onlarla birebir."

        "ÇETELER SOKAKLARDA KOL GEZİYOR"

        Sokak çeteleriyle mücadelenin bir an önce çok hızlı bir şekilde yürümesi lazım diyen baba Çöpür sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Sadece o bıçağı oraya atanın değil, orada o bıçağı atana yardım edenin, onun arkasında duranın, o bıçağı atanı destekleyenin bunların bir an önce toplanması lazım ki toplum bundan kurtarsın kendini.

        Şu anda toplum tedirgin. Aynı olayın içinde. Bıçağın darbenin birinde o yedi. Karakolda sadece bir ifade verdi. Ben bunlarla uğraşamam dedi. Korktu çocuk, benim bir hayatım var dedi. Bunlar benim hayatımı söndürür, öldürürler beni dedi. Yalvardım çocuğa, ben yalvardım. Dedim ki ya oğlum gel, devlet var. Devlet bize onların önüne atmaz. Gel şikayetçi ol, güçlü bir şekilde. Sen de bıçak yemişsin, senin de yaran var. Hayır abi dedi, ben dedi şikayetçi olmuyorum. Hiçbir şekilde yarasıyla ailesine bile haber vermeden çocuk hastanede bir tedavi oldu. Aynı ambulansla gitti muhtemelen. Hastanede tedavi olduktan sonra bırakıp kaçtı çocuk. Yani şikayetçi bile olmadı korkudan. Bunun gibi yüzlerce var. Güngören, Bağcılar, Esenyurt, çeteler sokaklarda kol geziyor."

        #Son dakika haberler
