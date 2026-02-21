haftanın kitapları

BENDEN BANA NE?

(Eddi Anter)



Bazı insanlar dünyaya bir şey anlatmak için değil, insanı kendine hatırlatmak için yazar. Eddi Anter’in kelimeleri, aklın ötesine seslenir; zihni susturur, kalbi konuşturur. Onun kitapları bir öğreti değil, bir hatırlayıştır. Okudukça değil, hissettikçe anlaşılır. Her cümlesinde bir çağrı gizlidir: Maskelerini bırak, sus, bak, hatırla! Çünkü aradığın cevap hiçbir zaman dışarıda değil... Eddi Anter, kelimeleriyle değil, o kelimelerin arasındaki boşlukta yankılanan sessizlikle konuşur. Destek Yayınları'ndan çıkan Benden Bana Ne, insanın kendini arayıp bulması ve kendi olmasını sade bir dille sorguluyor. Hayat yolculuğunda gideceği yolu seçen kişi yönlendirilir. Sadece olması gereken olur. Buna karar verecek olan kişinin kendisidir.