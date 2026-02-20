Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması | Dış Haberler

        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik sınırlı bir saldırı düşünüp düşünmediğine ilişkin soruya "Sanırım, bunu değerlendiriyorum." diye yanıt verdi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 20.02.2026 - 17:58 Güncelleme: 20.02.2026 - 18:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik sınırlı bir saldırı düşünüp düşünmediğine ilişkin soruya "Sanırım, bunu değerlendiriyorum." diye yanıt verdi.

        ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD ordusunun İran'a yönelik saldırı düzenleme ihtimali artmış durumda.

        ABD merkezli Axios haber platformunun ismi paylaşılmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD’nin, Orta Doğu'da İran ile "büyük bir savaşa çoğu Amerikalının fark ettiğinden daha yakın olduğu ve bunun çok yakında başlayabileceği" savunulmuştu.

        "ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonunun büyük, haftalarca süren ve tam teşekküllü olabileceği" ileri sürülen haberde, bu saldırının muhtemelen "ortak ABD-İsrail harekatı" olabileceği iddia edilmişti.

        ABD'nin CNN ve CBS News televizyonlarında yer alan haberlerde ise, ABD ordusunun hafta sonuna kadar İran'a saldırmaya hazır olduğu ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın henüz bir karar vermediği belirtilmişti.

        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası Haberi Görüntüle
        REKLAM
        ABD'den bölgeye yoğun kargo sevkiyatı
        ABD'den bölgeye yoğun kargo sevkiyatı Haberi Görüntüle

        *Fotoğraf: EPA/Aaron Schwartz, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        TEM'de trafik kazası; İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

        TEM'de trafik kazası; İstanbul yönü trafiğe kapatıldı.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Cip dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        20 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        20 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        SPK'dan serbest fon devrimi
        SPK'dan serbest fon devrimi
        Alican Uludağ tutuklandı
        Alican Uludağ tutuklandı
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        Osimhen Konyaspor maçında yok!
        25 gündür kayıptı aranıyordu... Katil bacanak!
        25 gündür kayıptı aranıyordu... Katil bacanak!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        6 sosyal medya platformu hakkında soruşturma!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Lal Denizli ifade verdi
        Lal Denizli ifade verdi
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması