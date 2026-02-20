Trump'tan İran'a olası saldırı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik sınırlı bir saldırı düşünüp düşünmediğine ilişkin soruya "Sanırım, bunu değerlendiriyorum." diye yanıt verdi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD ordusunun İran'a yönelik saldırı düzenleme ihtimali artmış durumda.

ABD merkezli Axios haber platformunun ismi paylaşılmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD’nin, Orta Doğu'da İran ile "büyük bir savaşa çoğu Amerikalının fark ettiğinden daha yakın olduğu ve bunun çok yakında başlayabileceği" savunulmuştu.

"ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonunun büyük, haftalarca süren ve tam teşekküllü olabileceği" ileri sürülen haberde, bu saldırının muhtemelen "ortak ABD-İsrail harekatı" olabileceği iddia edilmişti.

ABD'nin CNN ve CBS News televizyonlarında yer alan haberlerde ise, ABD ordusunun hafta sonuna kadar İran'a saldırmaya hazır olduğu ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın henüz bir karar vermediği belirtilmişti.

