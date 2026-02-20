Canlı
        Gazeteci Alican Uludağ'a tutuklama istemi

        Gazeteci Alican Uludağ'a tutuklama istemi

        Dün akşam gözaltına alınan DW Türkçe Ankara muhabiri Alican Uludağ, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunda 22 adet X paylaşımı sorulan Uludağ hakkında tutuklama talep edildi

        Giriş: 20.02.2026 - 14:11 Güncelleme: 20.02.2026 - 14:11
        Alican Uludağ'a tutuklama istemi
        DW Türkçe Ankara muhabiri Alican Uludağ dün akşam İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınmıştı.

        Ankara’dan getirilen Uludağ, önce emniyete sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunda 22 adet X paylaşımı sorulan Uludağ, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

