Gazeteci Alican Uludağ'a tutuklama istemi
Dün akşam gözaltına alınan DW Türkçe Ankara muhabiri Alican Uludağ, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunda 22 adet X paylaşımı sorulan Uludağ hakkında tutuklama talep edildi
Giriş: 20.02.2026 - 14:11 Güncelleme: 20.02.2026 - 14:11
DW Türkçe Ankara muhabiri Alican Uludağ dün akşam İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınmıştı.
Ankara’dan getirilen Uludağ, önce emniyete sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunda 22 adet X paylaşımı sorulan Uludağ, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ