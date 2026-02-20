Spor yazarları Fenerbahçe-Nottingham Forest maçını değerlendirdi
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği Nottingham Forest'a 3-0 mağlup olarak tur şansını zora soktu. Spor yazarları, sarı-lacivertlilerin Nottingham karşısında ortaya koyduğu futbolu ve mağlubiyeti kaleme aldı.
İBRAHİM YILDIZ (HABERTÜRK):
"Sarı-Lacivertli teknik ekip ve teknik direktör Tedesco, rakip analizini iyi yapamamış. Hızlı oynayan, fizik gücü yüksek bir takıma karşı nasıl oynayacaklarını iyi çalışmamışlar. Baskıyı nasıl gidereceklerini bile bilmiyorlardı. Sahaya çıkan kadroya baktığımı da, İsmail’in olmadığını gördük. Oysa bu oyuncu son haftaların en başarılı ismiydi. İsmail olmazsa olmazdı. Yönetim, Kante’yi almak için büyük çaba gösterdi. Ciddi bir ücret karşılığı transfer edildi. Bunun karşılığında iki santrfor gönderildi. Yerlerine bir golcü alınmadı. Kante’ye verilen parayla en az iki iyi forvet oyuncusu alınabilirdi. Bu kadro ve anlayış İngilizler karşısında başarılı olamazdı. İlk dakikadan itibaren ezik bir oyun izledik. Tedesco yaptığı değişiklikler ile oyuna ortak olmak istedi. Yanlış hamleler yaptı. Gol atacak adam kalmadı. Bireysel hatalar takımın bütününü etkiledi. Kenar yönetimiyle birlikte hepsi sınıfta kaldı."
ERCAN TANER (SÖZCÜ):
"Tedesco, pres ve temaslı oyuna karşı dün akşam sınıfta kaldı. Vitor Pereira, Nottingham Forest ile çıktığı ilk maçta eski takımını rahat yendi ve büyük moral kazandı. Tedesco bile takımın maça böyle kötü ve etkisiz başlayacağını tahmin etmiyordu sanırım. Orta sahada Kante, kesinlikle böylesine yüksek tempolu maçlara hazır değil. Guendouzi tek başına kalmıştı. Talisca ve Asensio orta alan arızalı olunca sahadan silindiler. Cherif’in heyecandan eli ayağına dolanıyordu. Kerem yalnız kalmıştı ve etkisizdi. Tedesco mutlaka hepimizden daha iyi biliyor ama İsmail bence bu maça ilk 11’de başlamalıydı. Koşan, rakibi bozan, dikine elinden geldiğince top atan bir oyuncudan yararlanmamak bana enteresan geldi. Bitime 30 dakika kala onun oyuna girmesi oldukça geç alınmış bir karardı."
İLKER YAĞCIOĞLU (TAKVİM):
"Hafta sonu Trabzonspor karşısında ortaya konan güçlü oyunun ardından ideal 11'in bozulması soru işaretlerini beraberinde getirdi. Orta sahada İsmail'in yokluğu, oyunun dengesini temelden sarstı. Asensio'nun sağa kayması, Kerem'in sol çizgiye yerleşmesi ve Talisca'nın forvet arkası rolüne evrilmesi plan dahilindeydi belki; ancak futbol planı uygulayacak ayaklar iyi oynamadığında sistem de çöker. Elbette Avrupa defterinin kapanması moral bozucu. Ancak sezonun asıl hedefi lig şampiyonluğuysa, bu erken vedanın takımı lige daha fazla motive etmesi gerekir. Camia için asıl sınav şimdi başlıyor. Sonuç üzücü olabilir ama bazen yenilgiler aynadır."
ÖMER ÜRÜNDÜL (SABAH):
"Medyanın büyük çoğunluğunun öve öve bitiremediği, göklere çıkardığı Tedesco dün gece öyle bir harakiri yaptı ki, Fenerbahçe'yi Avrupa kulvarının dışına attı. Kadroyu görünce gözlerime inanamadım. Atletizme dönen dünya futbolunda kümede kalma mücadelesi verse de bir Premier Lig takımı ile oynuyorsun, orta sahada yürüyen Kante ile defansif özelliği ve temposu sıfır Talisca bir arada. Buna bir de devamlılığı olmayan, defansif yönü zayıf Asensio'yu ekleyince 10 kişisi koşan, basan bir rakibe karşı 3 kişi eksik oynuyorsun. Sonuçta büyük teknik adam hatalarıyla Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti. Aslında 50. dakikadan sonra bu hafta oynayacakları Liverpool maçını düşünüp, frene basmasalar, Pereira da bol bol oyuncu değiştirmese maç tarihi bir hezimete giderdi. Ayrıca Tedesco'nun dün gece iyice anladım ki, İsmail ve Mert'e bir takıntısı var. Göreve geldiğinde uzun süre Mert'e hiç şans vermedi.Semedo, sakatlanınca oynamaya başladı, çok da iyi oynadı. Dün gece devrede günah keçisi onu ilan etti. İsmail de aklına 60. dakikada geldi."
GÜRCAN BİLGİÇ (FOTOMAÇ):
"Asensio, Semedo, Talisca... Tecrübeliler – farklılar diye bakıyorsun. Duvara çarpıp, topun peşinden koşmaya devam ediyorlar. Bir nevi "had bildirme" aslında. Premier Lig'in düşmemeye oynayan takımının oyuncuları, bizim "ekstralarımıza" çıtalarını gösteriyorlar. Peki, bir orta saha fazla oynasalardı. Trabzon'da olduğu gibi... Bir şeyler değişir miydi? Ya da kalbi pırpır atan Cherif daha kontrollü olmayı başarsa. Ya da Semedo her ikili mücadelede ezilmese. Ya da Tedesco, Forest takımının kalitesine Trabzonspor kadar önem verseydi. Nene ve Levent'in oyuna girmesi ile pas kalitesini biraz yükselttiler. 61'deki İsmail hamlesi ile de Tedesco ligin daha önemli olduğunun altını çizdi. 3-0'dan sonra topu Fenerbahçe'ye verip, kendi sahalarında mı kaldılar, yoksa doğru oyuncu profili ile Fenerbahçe kontrolü mü ele geçirdi? Aslında bu maçta yaşanan en kötü durum, Skriniar'ın sakatlanmasıdır. Turdan umudu olan yoktu. Taraftar da lige yoğunlaşmıştı. Ama teknik direktöründen, sahadaki en önemli oyuncusuna kadar "acemiler mangası" seyrettirdiler bize."
UĞUR MELEKE (HÜRRİYET):
"Hafta sonu derbide kurduğu karo orta saha modeli sebebiyle çok övdüğümüz Domenico Tedesco, maalesef dün sezonun en önemli maçında anlamsız bir deneme yaptı. Kariyerinde toplam sadece 39 profesyonel maç olan, son bir aya kadar 150 bin nüfuslu Angers’den dışarı çıkmamış Sidiki Cherif’i koydu en uca. Trabzon maçının yıldızı İsmail’i kenarda oturttu, Asensio’yu sağa hapsetti ve tüm ayarları bozuldu temsilcimizin sahada. 'Kalp İsmail’ yerinden sökülünce, ‘Beyin Asensio’ da durdu dün maalesef. Tedesco 61’deki Talisca/İsmail değişikliğiyle doğru orta saha modeline döndü ancak skor çoktan 0-3 olmuş ve havlu atılmıştı artık. Bir Premier Lig takımına karşı orta sahayı kaybederseniz, maçı kaybedersiniz. Dünkü maçın da en kısa özeti bu maalesef."
SERKAN AKCAN (FANATİK):
"Nottingham Forrest maçı Fenerbahçe’nin birçok defosunu ortaya çıkardı. Fenerbahçe’nin iki santrforunu birden gönderip santrfor transferini önemsememesinin nelere yol açabileceğini gördük. Tedesco ve futbolcuları rakip kaleye gitmekte çok zorlandı. Nottingham’ın etkili bire bir baskılarına cevap veremediler. Talisca’dan Kerem’e, Kante’den Cherif’e kadar herkes kötüydü. Maç kaybedilir, sorun değil ama böyle kötü bir futbolla yenilmek umut kırıcı bir etki yaratıyor."
HALİL ÖZER (MİLLİYET):
"Kimin söylediğini bilmiyorum... “Kötü futbol Picasso’nun tablosuna patates püresi fırlatmak gibidir.” İşte Fenerbahçe dün tam anlamıyla öyleydi. Öyle bir ilk yarı izledik ki Allah hiç kimsenin başına vermesin. Fenerbahçe’nin kadrosuna bakıyorsun yıldız dolu. Ama o yıldızlar bile oyun içinde bir an olsun sorumluluk almadılar. Ne Asensio ne Kante ne Talisca. Biraz Guendouzi o kadar. O da nereye koşacağına şaşırdı. Tamam Tedesco’nun hakkını her hafta veriyoruz. Ama normal lig düzeninden çıkıp yeni yetme Cherif ile maça çıkmasını anlayamadım. Bu çocuk bu maçları henüz kaldıracak durumda değil Fenerbahçe bu maçı bir an önce unutmalı. Hani iddiası bence hiç kalmadı ama Nottingham’da bile böyle oynayacağını düşünmüyorum. Yani son 10 yılın içinde en kötü hangi maç diye bir sıralama yapsak bu maç ilk üçe kesinlikle girer."
ENGİN VEREL (AKŞAM):
"Dün gördük ki Fenerbahçe'nin bir atımlık barutu varmış; onu da Trabzon'da kullanmış. Trabzon'da agresif olan Fenerbahçe, dün çok mülayimdi. Orta sahada bu kadar yumuşak oyuncularla İngilizlerin karşısına çıkarsan seni böyle ezerler. Trabzonspor maçının en iyisi İsmail Yüksek'in neden kulübede oturduğuna, Cherif'in neden ilk 11'de olduğuna anlam veremedim. Bunun tek yorumu, Fenerbahçe'nin Avrupa'da değil ligde şampiyon olmak istediği. Tedesco Avrupa'yı belki önemsemiyor ama bilmeli ki bu kulvarlarda kazanılan maçlar takımı büyütür. Yani yorgunluğun ve yıpranmanın yanında birçok getirisi de vardır. İkinci yarıya Galatasaray'ın yaptığı gibi ön alan baskısıyla başlayan Fenerbahçe'nin bu konuda da yetersiz kaldığını gördük. Bu tablo, Türkiye Ligi ikincisi apoletini taşıyan Fenerbahçe'ye yakışmadı."