        Ölüme giden taburcuda, motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı! | Son dakika haberleri

        Ölüme giden taburcuda, motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!

        İstanbul Kağıthane'de motosikletin çarptığı Tülay Bakaç yaralanmış, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Bakaç taburcu olduktan sonra ise evinde ölü bulunmuştu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın ardından gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan motosiklet sürücüsü Yasin A.'nın ifadesi ortaya çıktı. Sürücü ifadesinde, "Ben kadını görür görmez yavaşlamak istedim ve frene bastım fakat duramadım. Kadının elinde telefon ve ilaç poşetleri vardı. Kazanın oluşmasında herhangi bir kusurum olduğunu düşünmüyorum" dediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 10:08 Güncelleme: 20.02.2026 - 10:08
        Ölüme giden taburcuda, motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Kağıthane'de yolun karşısına geçeceği sırada Yasin A. (29) idaresindeki motosikletin çarptığı Tülay Bakaç (47) yaralandı. Bilinci açık olan ve hayati tehlikesi bulunmayan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        DHA'nın haberine göre acil serviste kontrolleri yapılan ve kırığı olmadığı tespit edilen kadın, yaklaşık 2 saat sonra taburcu edildi. Evine gelen kadın bir süre sonra uykuya daldı; sabah saatlerinde ise kızı tarafından evin salonunda ölü bulundu.

        Savcılık şüpheli bulduğu ölümle ilgili soruşturma başlatırken, gözaltına alınan motosiklet sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sürücü Yasin A. ifadesinde, “Ben kadını görür görmez yavaşlamak istedim ve frene bastım fakat duramadım. Kadının elinde telefon ve ilaç poşetleri vardı. Kazanın oluşmasında herhangi bir kusurum olduğunu düşünmüyorum" dediği öğrenildi.

        Olay, 14 Şubat Cumartesi günü saat 21.35 sıralarında Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tülay Bakaç, olay günü öğleden sonra kızı Aysun Bakaç (28) ile birlikte Sarıyer’de bir hastaneye gitti. Soğuk algınlığı nedeniyle doktorun muayene ettiği Aysun Bakaç, ardından annesiyle hastaneden ayrıldı. Eczaneden ilaçlarını aldıktan sonra metroya binen anne ve kızı, merkez istasyonunda inmek istedi. Aysun Bakaç metrodan indi ancak Tülay Bakaç kalabalık nedeniyle inemedi. Bunun üzerine Tülay Bakaç, bir sonraki durak olan Nurtepe istasyonunda metrodan indi.

        METRODAKİ KALABALIK NEDENİYLE FARKLI İSTASYONDA İNDİ

        Metrodan çıktıktan sonra kaldırımdan evinde doğru yürümeye başlayan Tülay Bakaç, bir süre sonra yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada 34 NFJ 304 plakalı motosikletle caddede seyreden Yasin A., Bakaç’a çarptı. Kaza sırasında yere savrulan kadın ve motosiklet sürücüsü Yasin A. yaralandı. İhbar üzeri olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Tülay Bakaç ardından ambulansla kızını muayeneye getirdiği hastaneye kaldırıldı.

        KAZADAN 2 SAAT SONRA TABURCU EDİLDİ

        Acil serviste müşahede altına alındıktan sonra, gerekli kontrolleri yapılan kadına serum verildi. Kazadan 2 saat sonra kırığı olmadığı gerekçesiyle taburcu edilen Tülay Bakaç, ailesiyle evine geldi. Saat 01.00 sıralarında ise Tülay Bakaç, evinin salonunda uykuya daldı. Sabah uyanan kızı Aysun Bakaç, saat 10.00 sıralarında kahvaltı yapmak için mutfağa doğru yöneldi. Salona baktığında ise annesinin yüzüstü ve hareketsiz şekilde yerde yattığını gördü.

        SABAH ANNESİNİ SALONDA ÖLÜ BULDU

        Annesinin nefes almadığını fark eden Aysun Bakaç, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Eve gelen sağlık ekipleri Tülay Bakaç’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Çalışmaların ardından Tülay Bakaç’ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

        SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

        İfadesine başvurulan Aysun Bakaç'ın, evde babasıyla birlikte 3 kişi olarak yaşadıklarını, annesinin kaza günü saat 21.40 sıralarında motor kazası geçirdiğini ve hastaneye kaldırıldığını, saat 23.30 sıralarında herhangi bir kırık veya çıkık olmadığı için taburcu edildiğini, ertesi gün saat 01.00 sıralarında evin salonda uyumak için yattığını söylediği öğrenildi. Bakaç ifadesinin devamında saat 10.00 sıralarında kahvaltı yapmak için salona girdiği sırada annesinin yerde yüzüstü yattığını gördüğünü, nefes almadığı için sağlık ekiplerini aradığını, ayrıca annesinin şeker ve diyabet hastası olduğunu belirtti. Savcılık şüpheli bulduğu ölümle ilgili soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden kadının kesin ölüm nedeni ise otopsi sonrasında belli olacak.

        "FRENE BASTIM DURAMADIM KUSURUM YOK"

        Diğer yandan motosiklet sürücüsü Yasin A., olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Alkolsüz olduğu belirlenen Yasin A.’nın emniyette ifadesi alınarak hakkında 'Taksirle öldürme' suçundan adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen Yasin A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Motosiklet sürücüsü Yasin A.'nın ifadesinde "34 NJF 304 plakalı motosikletimle Hamidiye Mahallesi İSKİ yönüne doğru seyir halindeydim. Ben kendi şeridimde trafik kurallarına uygun bir şekilde ilerlediğim sırada 2 hafriyat kamyonu arasından telefonla konuşarak birden yola atlayan kadına istemsizce çarptım. Ben kadını görür görmez yavaşlamak istedim ve frene bastım fakat duramadım. Kadının elinde telefon ve ilaç poşetleri vardı. Yolda herhangi bir yaya geçidi veya trafik ışıkları mevcut değildir. Kazanın oluşmasında herhangi bir kusurum olduğunu düşünmüyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Hayatını kaybeden Tülay Bakaç’ın cenazesi, 16 Şubat Pazartesi günü Havuzlar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı’nda toprağa verildi.

