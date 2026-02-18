Motosiklet çarptı taburcu edildi uykusunda öldü!

İstanbul'da olay, 14 Şubat Cumartesi günü saat 21.35 sıralarında Kağıthane ilçesi Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tülay Bakaç (47), olay günü öğleden sonra kızı Aysun Bakaç (28) ile birlikte Sarıyer’de bir hastaneye gitti.

BİR SONRAKİ DURAKTA METRODAN İNDİ

DHA'daki habere göre soğuk algınlığı nedeniyle doktorun muayene ettiği Aysun Bakaç, ardından annesiyle hastaneden ayrıldı. Eczaneden ilaçlarını aldıktan sonra metroya binen anne ve kızı, merkez istasyonunda inmek istedi. Aysun Bakaç metrodan indi ancak Tülay Bakaç kalabalık nedeniyle inemedi. Bunun üzerine Tülay Bakaç, bir sonraki durak olan Nurtepe istasyonunda metrodan indi.

MOTOSİKLETLE KADINA ÇARPTI

Metrodan çıktıktan sonra kaldırımdan evinde doğru yürümeye başlayan Tülay Bakaç, bir süre sonra yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada motosikletle caddede seyreden Yasin A. (29), Bakaç’a çarptı. Kaza sırasında yere savrulan kadın ve motosiklet sürücüsü Yasin A. yaralandı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzeri olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Tülay Bakaç ardından ambulansla kızını muayeneye getirdiği hastaneye kaldırıldı.

KAZADAN 2 SAAT SONRA TABURCU EDİLDİ Acil serviste müşahede altına alındıktan sonra, gerekli kontrolleri yapılan kadına serum verildi. Kazadan 2 saat sonra kırığı olmadığı gerekçesiyle taburcu edilen Tülay Bakaç, ailesiyle evine geldi. ANNESİ YÜZÜSTÜ YATIYORDU Saat 01.00 sıralarında ise Tülay Bakaç, evinin salonunda uykuya daldı. Sabah uyanan kızı Aysun Bakaç, saat 10.00 sıralarında kahvaltı yapmak için mutfağa doğru yöneldi. Salona baktığında ise annesinin yüzüstü ve hareketsiz şekilde yerde yattığını gördü. HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ Annesinin nefes almadığını fark eden Aysun Bakaç, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Eve gelen sağlık ekipleri Tülay Bakaç’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Çalışmaların ardından Tülay Bakaç’ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI İfadesine başvurulan Aysun Bakaç'ın, evde babasıyla birlikte 3 kişi olarak yaşadıklarını, annesinin kaza günü saat 21.40 sıralarında motor kazası geçirdiğini ve hastaneye kaldırıldığını, saat 23.30 sıralarında herhangi bir kırık veya çıkık olmadığı için taburcu edildiğini, ertesi gün saat 01.00 sıralarında evin salonda uyumak için yattığını söylediği öğrenildi.