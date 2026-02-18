Canlı
        Motosiklet çarptı taburcu edildi uykusunda öldü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Motosiklet çarptı taburcu edildi uykusunda öldü!

        İstanbul'da, yolun karşısına geçeceği sırada 29 yaşındaki Yasin A. idaresindeki motosikletin çarptığı 47 yaşındaki Tülay Bakaç yaralandı. Bilinci açık olan ve hayati tehlikesi bulunmayan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste kontrolleri yapılan ve kırığı olmadığı tespit edilen kadın, 2 saat sonra taburcu edildi. Evine gelen kadın bir süre sonra uykuya daldı; sabah saatlerinde ise kızı tarafından evin salonunda ölü bulundu. Savcılık şüpheli bulduğu ölümle ilgili soruşturma başlatırken, gözaltına alınan motosiklet sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 10:04 Güncelleme: 18.02.2026 - 10:04
        Motosiklet çarptı taburcu edildi ölüme uyudu!
        İstanbul'da olay, 14 Şubat Cumartesi günü saat 21.35 sıralarında Kağıthane ilçesi Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tülay Bakaç (47), olay günü öğleden sonra kızı Aysun Bakaç (28) ile birlikte Sarıyer’de bir hastaneye gitti.

        BİR SONRAKİ DURAKTA METRODAN İNDİ

        DHA'daki habere göre soğuk algınlığı nedeniyle doktorun muayene ettiği Aysun Bakaç, ardından annesiyle hastaneden ayrıldı. Eczaneden ilaçlarını aldıktan sonra metroya binen anne ve kızı, merkez istasyonunda inmek istedi. Aysun Bakaç metrodan indi ancak Tülay Bakaç kalabalık nedeniyle inemedi. Bunun üzerine Tülay Bakaç, bir sonraki durak olan Nurtepe istasyonunda metrodan indi.

        MOTOSİKLETLE KADINA ÇARPTI

        Metrodan çıktıktan sonra kaldırımdan evinde doğru yürümeye başlayan Tülay Bakaç, bir süre sonra yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada motosikletle caddede seyreden Yasin A. (29), Bakaç’a çarptı. Kaza sırasında yere savrulan kadın ve motosiklet sürücüsü Yasin A. yaralandı.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzeri olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Tülay Bakaç ardından ambulansla kızını muayeneye getirdiği hastaneye kaldırıldı.

        KAZADAN 2 SAAT SONRA TABURCU EDİLDİ

        Acil serviste müşahede altına alındıktan sonra, gerekli kontrolleri yapılan kadına serum verildi. Kazadan 2 saat sonra kırığı olmadığı gerekçesiyle taburcu edilen Tülay Bakaç, ailesiyle evine geldi.

        ANNESİ YÜZÜSTÜ YATIYORDU

        Saat 01.00 sıralarında ise Tülay Bakaç, evinin salonunda uykuya daldı. Sabah uyanan kızı Aysun Bakaç, saat 10.00 sıralarında kahvaltı yapmak için mutfağa doğru yöneldi. Salona baktığında ise annesinin yüzüstü ve hareketsiz şekilde yerde yattığını gördü.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Annesinin nefes almadığını fark eden Aysun Bakaç, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Eve gelen sağlık ekipleri Tülay Bakaç’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Çalışmaların ardından Tülay Bakaç’ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

        SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

        İfadesine başvurulan Aysun Bakaç'ın, evde babasıyla birlikte 3 kişi olarak yaşadıklarını, annesinin kaza günü saat 21.40 sıralarında motor kazası geçirdiğini ve hastaneye kaldırıldığını, saat 23.30 sıralarında herhangi bir kırık veya çıkık olmadığı için taburcu edildiğini, ertesi gün saat 01.00 sıralarında evin salonda uyumak için yattığını söylediği öğrenildi.

        Bakaç ifadesinin devamında saat 10.00 sıralarında kahvaltı yapmak için salona girdiği sırada annesinin yerde yüzüstü yattığını gördüğünü, nefes almadığı için sağlık ekiplerini aradığını, ayrıca annesinin şeker ve diyabet hastası olduğunu belirtti. Savcılık şüpheli bulduğu ölümle ilgili soruşturma başlattı.

        MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ SERBEST

        Diğer yandan motosiklet sürücüsü Yasin A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Alkolsüz olduğu belirlenen Yasin A.’nın emniyette ifadesi alınarak hakkında 'Taksirle öldürme' suçundan adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen Yasin A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hayatını kaybeden kadının kesin ölüm nedeni ise otopsi sonrasında belli olacak.

        Terörsüz Türkiye komisyonu toplanıyor!

        Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında saat 11:00'de TBMM Tören Salonu'nda toplanacak.

