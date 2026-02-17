Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Juventus karşısında Türk futbol tarihine geçen skor! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan Juventus karşısında Türk futbol tarihine geçen skor!

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray, Türk futbol tarihine adını yazdırdı. Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupaları tarihinde bir İtalyan takımına karşı bir maçta 5 gol atan ilk Türk takımı oldu. Opta verilerine göre ise Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta 5 gole ulaşan ilk Türk takımı olarak kayıtlara geçti. Galatasaray ayrıca unutulmaz Neuchatel Xamax maçından sonra ilk kez 5 gol attı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.02.2026 - 23:43 Güncelleme: 17.02.2026 - 23:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Juventus'u 5-2'lik farklı skorla mağlup eden Galatasaray tarihe geçti.

        2

        Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupaları tarihinde bir İtalyan takımına rakip olduğu maçta beş gol atan ilk Türk takımı oldu.

        3

        TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇEN SKOR

        Opta verilerine göre ise; Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray, bir Şampiyonlar Ligi maçında beş gole ulaşan ilk Türk takımı oldu.

        4

        Öte yandan Galatasaray, Juventus ile sahasında oynadığı müsabakalarda yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar, söz konusu 4 mücadelenin 3’ünden galip ayrılırken, 1 defa da berabere kaldı.

        5

        Galatasaray, Juventus'u elemesi halinde Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Liverpool veya Tottenham'dan biriyle karşılaşacak.

        6

        UNUTULMAZ NEUCHATEL XAMAX MAÇINDAN SONRA İLK KEZ 5 GOL ATTI

        Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvasında 37 yıl sonra 5 gollü galibiyet aldı.

        7

        UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi adlarıyla düzenlenen "Devler Ligi"nde Türkiye'yi en çok temsil eden takım konumundaki sarı-kırmızılı ekip, 1988-1989 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda İsviçre temsilcisi Neuchatel Xamax'ı 5-0 yenerek büyük bir zafer elde etti.

        8

        Sonrasında Avrupa'nın zirvesinde birçok başarıya imza atan Galatasaray, Juventus'u 5-2'lik skorla geçerek tarihi galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi. Sarı-kırmızılılar, 9 Kasım 1988'deki Neuchatel Xamax galibiyetinden 37 yıl, 3 ay, 8 gün (13 bin 614 gün) sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5 gol birden atarak kazandı.

        9
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'dan Juve karşısında tarihi galibiyet!
        Galatasaray'dan Juve karşısında tarihi galibiyet!
        Galatasaray evinde İtalyan ekiplerine kaybetmiyor!
        Galatasaray evinde İtalyan ekiplerine kaybetmiyor!
        Barış Alper'den muhteşem performans!
        Barış Alper'den muhteşem performans!
        Deniz seviyesi 85 santimetre yükseldi
        Deniz seviyesi 85 santimetre yükseldi
        'Kızım okusun' dedi göçükte kaldı
        'Kızım okusun' dedi göçükte kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
        Hamaney'den Trump'a: Yapamayacaksın
        Hamaney'den Trump'a: Yapamayacaksın
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Fenerbahçe'den Edson Alvarez açıklaması!
        Fenerbahçe'den Edson Alvarez açıklaması!
        İran: ABD ile temel noktalarda uzlaştık
        İran: ABD ile temel noktalarda uzlaştık
        Yeni sahte gelin çetesi
        Yeni sahte gelin çetesi
        Marco Asensio'ya sürpriz talip: Bonservisi duyuruldu!
        Marco Asensio'ya sürpriz talip: Bonservisi duyuruldu!
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi