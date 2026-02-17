Galatasaray'dan Juventus karşısında Türk futbol tarihine geçen skor!
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray, Türk futbol tarihine adını yazdırdı. Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupaları tarihinde bir İtalyan takımına karşı bir maçta 5 gol atan ilk Türk takımı oldu. Opta verilerine göre ise Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta 5 gole ulaşan ilk Türk takımı olarak kayıtlara geçti. Galatasaray ayrıca unutulmaz Neuchatel Xamax maçından sonra ilk kez 5 gol attı
TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇEN SKOR
Opta verilerine göre ise; Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray, bir Şampiyonlar Ligi maçında beş gole ulaşan ilk Türk takımı oldu.
Öte yandan Galatasaray, Juventus ile sahasında oynadığı müsabakalarda yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar, söz konusu 4 mücadelenin 3’ünden galip ayrılırken, 1 defa da berabere kaldı.
Galatasaray, Juventus'u elemesi halinde Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Liverpool veya Tottenham'dan biriyle karşılaşacak.
UNUTULMAZ NEUCHATEL XAMAX MAÇINDAN SONRA İLK KEZ 5 GOL ATTI
Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvasında 37 yıl sonra 5 gollü galibiyet aldı.
UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi adlarıyla düzenlenen "Devler Ligi"nde Türkiye'yi en çok temsil eden takım konumundaki sarı-kırmızılı ekip, 1988-1989 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda İsviçre temsilcisi Neuchatel Xamax'ı 5-0 yenerek büyük bir zafer elde etti.
Sonrasında Avrupa'nın zirvesinde birçok başarıya imza atan Galatasaray, Juventus'u 5-2'lik skorla geçerek tarihi galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi. Sarı-kırmızılılar, 9 Kasım 1988'deki Neuchatel Xamax galibiyetinden 37 yıl, 3 ay, 8 gün (13 bin 614 gün) sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5 gol birden atarak kazandı.