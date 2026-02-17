Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
Trendyol Süper Lig'de oynanan Rams Başakşehir maçında 90+7'de takımının galibiyet golünü atan Mustafa Erhan Hekimoğlu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın güvenini boşa çıkarmadı.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.
Beşiktaş'a 3 puanı 90+7. dakikada getiren Mustafa Erhan Hekimoğlu, bu sezonki ilk golünü kaydetti.
Genç oyuncu, bu sezonki 10. maçına çıkarken 8 lig, birer kez de kupa ve Avrupa maçlarında forma giydi.
18 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece 1 kez 11'de başlarken 252 dakika şans buldu. Mustafa Erhan Hekimoğlu toplamda ise uzun bir aranın ardından fileleri buldu.
Geçtiğimiz sezonun son haftasında 1 Haziran'da oynanan Süper Lig maçında Bodrum filelerini iki kez havalandıran Mustafa Erhan, yaklaşık yedi buçuk ay sonra fileleri havalandırmış oldu.
SAKATLIKLARDAN ÇOK ÇEKTİ
Mustafa Erhan Hekimoğlu bu sezon boyunca sakatlıklardan çok çekti. Bu sezon yaz kampında ilk sakatlığını yaşayan genç golcü, sonrasında 2 kez daha aynı şanssızlığı yaşadı.
18 maç kaçıran Mustafa, yavaş yavaş takıma dönerken Sergen Yalçın'ın son haftalarda şans verip üzerinde durduğu isimlerden birisi oldu.
HOCASININ ÖVGÜLERİNİ BOŞA ÇIKARMADI
Teknik direktör Sergen Yalçın, 31 Ocak'taki Konyaspor maçından sonra Mustafa için "Geleceği çok parlak bir oyuncu. Fizik gücüne getirip oynatmaya başlarsak çok iyi yerlere gelecek. Belki de Beşiktaş'tan satılan en pahalı oyuncu olabilir. O kadar güveniyoruz. Hazır olmadığı halde oynatıyorum çünkü onu kazanmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Mustafa Erhan bu sözlerden 2 hafta sonra kritik bir gole imza atarken hemen ardından sevincini hocası Sergen Yalçın'a sarılarak yaşadı.