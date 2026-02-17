Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Helikopter pisti heyelanda çöktü! | Son dakika haberleri

        Helikopter pisti heyelanda çöktü!

        Adana'da etkili olan şiddetli sağanakta, helikopter pisti olarak kullanılan alan heyelan nedeniyle çöktü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 11:42 Güncelleme: 17.02.2026 - 11:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Helikopter pisti heyelanda çöktü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'nın Feke ilçesinde helikopter pisti olarak kullanılan alan, heyelan nedeniyle çöktü.

        DHA'nın haberine göre ilçede etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Saimbeyli kara yolu Arıkayası mevkisinde sağanağın ardından heyelan meydana geldi.

        Yolun kenarında helikopter pisti olarak kullanılan alanda çökme oldu. Feke İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemi alındı.

        Ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başladı. Sürücülerin dikkatli olmaları istendi. Ekipler, onarım çalışması başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Seferihisar'da butik otelde yangın: 1 ölü, 1 yaralı

        İZMİR'in Seferihisar ilçesinde bir butik otelde çıkan yangında dumandan etkilenen Emine Ayten (46) hayatını kaybetti, eşi polis memuru Mehmet Ayten (50) ise hastanede tedaviye alındı. Çiftin Manisa'da yaşadıkları ve 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle otele geldikleri öğrenildi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜİK: Mutluluk oranı arttı
        TÜİK: Mutluluk oranı arttı
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Sosyal jet lag pahalıya patladı
        Sosyal jet lag pahalıya patladı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        İlkay Gündoğan'dan Juventus sözleri!
        İlkay Gündoğan'dan Juventus sözleri!
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Yasa dışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu
        "Efes, otopark rantına kurban edilemeyecek kadar kıymetli"
        "Efes, otopark rantına kurban edilemeyecek kadar kıymetli"
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Çinli robotlardan Kung Fu şov!
        Çinli robotlardan Kung Fu şov!