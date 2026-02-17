Canlı
        Japonya'da "sosyal jet lag" yaşayan çalışanların yıllık yaklaşık 1 trilyon yen kayba yol açtığı belirlendi

        Japonya'da "sosyal jet lag" yaşayan çalışanların yıllık yaklaşık 1 trilyon yen kayba yol açtığı belirlendi

        Japonya'da yapılan araştırmaya göre, hafta içi ve hafta sonu uyku saatleri arasındaki farklılıktan kaynaklanan ve "sosyal jet lag" olarak adlandırılan uyku düzensizliği, çalışanların iş verimliliğini düşürerek ülke ekonomisinde yılda yaklaşık 1 trilyon yen kayba yol açıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 11:28 Güncelleme: 17.02.2026 - 11:30
        Japonya'da sosyal jet lag pahalıya patladı
        Kyodo ajansının haberine göre, Tsukuba Üniversitesinden araştırmacılar, çalışanların uyku kalitesi ile iş performansı arasındaki ilişkiyi inceledi.

        Profesör Masashi Yanagisawa liderliğindeki araştırma ekibi, "Pokemon Sleep" akıllı telefon uygulaması aracılığıyla, Japonya'daki 79 binden fazla çalışanın 28 günlük uyku sürelerini ve kalitelerini inceledi.

        SOSYAL JET LAG YAŞAYANLAR: FARKLI SAATLERDE UYUYARAK BİYOLOJİK RİTMİNİ BOZANLAR

        Çalışmada, uyku alışkanlıkları sağlıklı, uzun, kesintili, kötü ve "sosyal jet lag yaşayanlar" olmak üzere 5 bölüme ayrıldı. "Sosyal jet lag" yaşayanlar, hafta sonları, hafta içine göre çok farklı saatlerde uyuyarak biyolojik ritmini bozan kesim olarak nitelendirildi.

        Araştırmada, özellikle "sosyal jet lag" yaşayanların iş verimliliği konusunda en düşük performansı sergilediği ortaya kondu.

        "Sosyal jet lag" yaşayanların, fiziksel olarak iş yerinde bulunmasına rağmen uykusuzluk ve gündüz sersemliği nedeniyle iş verimliliğinin ciddi oranda düştüğü tespit edildi. Bu çalışanların, sağlıklı uyuyan birine kıyasla, yıllık kişi başına yaklaşık 140 bin yen (yaklaşık 915 dolar) ekonomik kayba yol açtığı hesaplandı.

        ÜLKENİN TOPLAM YILLIK KAYBI 1 TRİLYON YEN

        Japonya'daki çalışanların yaklaşık yüzde 16'sının sosyal jet lag yaşadığı varsayılırsa, ülkenin toplam yıllık kaybının 1 trilyon yen (yaklaşık 6,55 milyar dolar) olduğu tahmin ediliyor.

        Çalışma, uyku süresinin çok uzun veya çok kısa olması durumunda verimliliğin düştüğünü ortaya koydu. Araştırmacılar, 6 ila 9 saatlik uykunun ideal olduğu sonucuna vardı.

        Uzun süreli uyku süresinin, depresyon veya uyku apnesi gibi sağlık sorunlarına işaret edebileceği ve dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

        Araştırma ekibi, düzenli uykuyu teşvik etmenin iş yerinde verimlilik düşüşünü önlemek için çok önemli olduğunu vurguladı.

