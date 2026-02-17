Japonya'da "sosyal jet lag" yaşayan çalışanların yıllık yaklaşık 1 trilyon yen kayba yol açtığı belirlendi

Kyodo ajansının haberine göre, Tsukuba Üniversitesinden araştırmacılar, çalışanların uyku kalitesi ile iş performansı arasındaki ilişkiyi inceledi.

Profesör Masashi Yanagisawa liderliğindeki araştırma ekibi, "Pokemon Sleep" akıllı telefon uygulaması aracılığıyla, Japonya'daki 79 binden fazla çalışanın 28 günlük uyku sürelerini ve kalitelerini inceledi.

SOSYAL JET LAG YAŞAYANLAR: FARKLI SAATLERDE UYUYARAK BİYOLOJİK RİTMİNİ BOZANLAR

Çalışmada, uyku alışkanlıkları sağlıklı, uzun, kesintili, kötü ve "sosyal jet lag yaşayanlar" olmak üzere 5 bölüme ayrıldı. "Sosyal jet lag" yaşayanlar, hafta sonları, hafta içine göre çok farklı saatlerde uyuyarak biyolojik ritmini bozan kesim olarak nitelendirildi.

Araştırmada, özellikle "sosyal jet lag" yaşayanların iş verimliliği konusunda en düşük performansı sergilediği ortaya kondu.

"Sosyal jet lag" yaşayanların, fiziksel olarak iş yerinde bulunmasına rağmen uykusuzluk ve gündüz sersemliği nedeniyle iş verimliliğinin ciddi oranda düştüğü tespit edildi. Bu çalışanların, sağlıklı uyuyan birine kıyasla, yıllık kişi başına yaklaşık 140 bin yen (yaklaşık 915 dolar) ekonomik kayba yol açtığı hesaplandı.