Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!

HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre; Sarı-lacivertliler, Trabzonspor’a bu sezon evindeki ilk yenilgiyi yaşatırken ligdeki namağlup yürüyüşünü de sürdürdü, bu tabloyu ise adeta kariyer sezonlarını yaşayan oyuncular şekillendiriyor.