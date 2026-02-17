Canlı
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!

        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!

        Fenerbahçe'de bu sezon yıldızlar adeta kariyer patlaması yaşıyor. Asensio, Talisca, Ederson ve İsmail Yüksek'in bireysel çıkışıyla sarı-lacivertliler hem ligde namağlup yürüyüşünü sürdürüyor hem de Tedesco'nun dokunuşuyla zirve yarışının en iddialı takımı hâline geliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 09:46 Güncelleme: 17.02.2026 - 09:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe’de sezonun en çarpıcı hikâyelerinden biri, yıldızların bireysel performansındaki patlama oldu.

        2

        HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre; Sarı-lacivertliler, Trabzonspor’a bu sezon evindeki ilk yenilgiyi yaşatırken ligdeki namağlup yürüyüşünü de sürdürdü, bu tabloyu ise adeta kariyer sezonlarını yaşayan oyuncular şekillendiriyor.

        3

        Trabzon deplasmanında 1 gol-1 asistle öne çıkan Marco Asensio, sezon genelinde 12 gol ve 9 asistlik katkıya ulaştı.

        4

        Toplam 21 gole doğrudan etki eden İspanyol yıldız, 2022-23’te Real Madrid formasıyla yakaladığı 20 katkılık performansı geride bırakarak kariyer zirvesini yeniledi.

        5

        Asensio’nun bu üretkenliği, onu Avrupa’nın en formda hücum oyuncuları arasına taşıdı.

        6

        Gol yollarındaki diğer lokomotif Anderson Talisca da durdurulamıyor.

        7

        Erzurumspor’la oynanan kupa maçındaki dublesi ve Gençlerbirliği karşılaşmasındaki golünün ardından Trabzonspor’u da boş geçmeyen Brezilyalı, sezonu 21 golle sürdürüyor.

        8

        Böylece 2017-18’de Beşiktaş’ta attığı 20 gollük performansı aşarak Türkiye kariyerinin en golcü sezonuna ulaştı.

        9

        Kalede de Ederson güven veriyor. 32 yaşındaki eldiven, maç başına 2.3’lük kurtarış ortalamasıyla kariyer rekorunu kırdı.

        10

        Önceki en iyi verisini Manchester City günlerinde 2.1 ile yakalamıştı.

        11

        Savunma hattının önünde görev yapan İsmail Yüksek ise yeniden doğuş yaşıyor.

        12

        Milli orta saha, Fenerbahçe kariyerinde savunma katkısının yanısıra ilk kez ligde hem gol hem asist katkısı verdiği bir sezon geçiriyor.

        13

        Takım genelindeki bu yükselişin arkasında yalnızca bireysel form grafikleri değil, teknik direktör Domenico Tedesco’nun dokunuşu da var.

        14

        Tedesco’nun hücumda özgürlük tanıyan taktik planları ve oyuncularla kurduğu güçlü iletişim, yıldızların potansiyelini maksimuma çıkarırken Fenerbahçe’yi ligde hem sonuç hem oyun olarak zirve yarışının en güçlü adaylarından biri hâline getirdi.

