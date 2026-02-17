Ana Haber Bülteni - 15 Şubat 2026 (Emlak Sektörüne Güven Artacak Mı?)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etiyopya'ya ziyaret. TBMM'de bu hafta da gündem yoğun. Dışişleri'nden İsrail'e tepki. Nato tatbikatında gövde gösterisi. Fransa'da Epstein için özel ekip kuruldu. Barış Kurulu 19 Şubat'ta toplanıyor. Çağrı Bey Somali yolculuğuna başladı. Ana Haber Bülteni'ni Serap Belet sundu.