10 gün geride kaldı... Endişelendiren bekleyiş!
Elazığ'da, 7 Şubat'ta evinden çıktıktan sonra haber alınamayan 74 yaşındaki İbrahim Kaya'yı arama çalışmalarında 10 gün geride kaldı. 192 kilometrelik alanda, uzman personel ekibiyle aranan Kaya'nın bulunması için çalışmalara devam ediliyor
Elazığ'da, Esentepe Mahallesi’ndeki evinden 7 Şubat'ta, sabah saatlerinde çıkan İbrahim Kaya'ya (74) ulaşamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
DHA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerle arama çalışması başlatıldı. Arama faaliyetleri, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve UMKE ekiplerinden oluşan toplam 35 uzman personelle 10’uncu gününde de sürdü.
192 KİLOMETRELİK ALANDA ARANIYOR
Zorlu arazi şartlarında yürütülen faaliyetlerde 11 araç, 1 iz takip köpeği ve 3 dron kullanılıyor. Ayrıca bölgedeki su havzaları 2 bot desteğiyle su altı ekipleri tarafından da taranıyor. Kaya, 192 kilometrelik bir alanda aranıyor.
BUGÜN 11'İNCİ GÜN OLDU
11'inci gün de sabah saatlerinden itibaren Kaya'yı arama çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.