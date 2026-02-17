Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Elazığ: 10 gün geride kaldı... Endişelendiren bekleyiş | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        10 gün geride kaldı... Endişelendiren bekleyiş!

        Elazığ'da, 7 Şubat'ta evinden çıktıktan sonra haber alınamayan 74 yaşındaki İbrahim Kaya'yı arama çalışmalarında 10 gün geride kaldı. 192 kilometrelik alanda, uzman personel ekibiyle aranan Kaya'nın bulunması için çalışmalara devam ediliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 08:54 Güncelleme: 17.02.2026 - 08:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        10 gün geride kaldı... Endişelendiren bekleyiş!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Elazığ'da, Esentepe Mahallesi’ndeki evinden 7 Şubat'ta, sabah saatlerinde çıkan İbrahim Kaya'ya (74) ulaşamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        DHA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerle arama çalışması başlatıldı. Arama faaliyetleri, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve UMKE ekiplerinden oluşan toplam 35 uzman personelle 10’uncu gününde de sürdü.

        REKLAM

        192 KİLOMETRELİK ALANDA ARANIYOR

        Zorlu arazi şartlarında yürütülen faaliyetlerde 11 araç, 1 iz takip köpeği ve 3 dron kullanılıyor. Ayrıca bölgedeki su havzaları 2 bot desteğiyle su altı ekipleri tarafından da taranıyor. Kaya, 192 kilometrelik bir alanda aranıyor.

        BUGÜN 11'İNCİ GÜN OLDU

        11'inci gün de sabah saatlerinden itibaren Kaya'yı arama çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 15 Şubat 2026 (Emlak Sektörüne Güven Artacak Mı?)

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etiyopya'ya ziyaret. TBMM'de bu hafta da gündem yoğun. Dışişleri'nden İsrail'e tepki. Nato tatbikatında gövde gösterisi. Fransa'da Epstein için özel ekip kuruldu. Barış Kurulu 19 Şubat'ta toplanıyor. Çağrı Bey Somali yolculuğuna başladı. Ana Haber Bülteni'ni Serap Belet su...
        #Elazığ
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        39 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur ve lodos etkili olacak
        39 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur ve lodos etkili olacak
        Hırsız tokatlayan Terzi Fatma konuştu!
        Hırsız tokatlayan Terzi Fatma konuştu!
        Üç yılda 300 bin istihdam kaybı
        Üç yılda 300 bin istihdam kaybı
        "Kömür taşıyıp odun kırıyoruz" 7 öğrenci için büyük mücadele!
        "Kömür taşıyıp odun kırıyoruz" 7 öğrenci için büyük mücadele!
        'The Godfather'ın yıldızı hayatını kaybetti
        'The Godfather'ın yıldızı hayatını kaybetti
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Sara'dan Juventus maçı sözleri!
        Sara'dan Juventus maçı sözleri!
        ABD'den bölgeye yoğun kargo sevkiyatı
        ABD'den bölgeye yoğun kargo sevkiyatı
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Lal Denizli ifadeye çağrıldı
        Lal Denizli ifadeye çağrıldı
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        Onlyfans’a içerik üreten 17 kişi tutuklandı
        Onlyfans’a içerik üreten 17 kişi tutuklandı
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu