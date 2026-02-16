FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
Financial Times, Getir'in kurucuları Nazım Salur ve Serkan Borancılı'nın, şirketin yeniden yapılandırılması sırasında fonun vaat edilen varlıkları teslim etmediği iddiasıyla Abu Dabi'nin Mubadala Yatırım Şirketi'ne 700 milyon dolarlık dava açtığını aktardı
İngiliz Financial Times'ın haberine göre Getir'in kurucu ortakları Nazım Salur ve Serkan Borançılı, Cuma günü Londra Yüksek Mahkemesi'ne açtıkları davada, Mubadala'nın 2024 yılında kendilerine bir grup varlığı devretme konusunda yapılan anlaşmadan caydığı ve bu nedenle "önemli kayıplar yaşadıklarını" öne sürdü. Söz konusu varlıklar arasında teknoloji finans uygulaması olan Getir Finance'in de bulunduğu ifade edildi.
Sözleşme ihlali iddiası, Mubadala'nın geçen hafta Getir'in Türkiye'deki yemek dağıtım işini Uber'e 335 milyon dolara sattığını açıklamasının ardından geldi.
2015 yılında Türkiye'de kurulan Getir, 2022 yılında yaklaşık 12 milyar dolar değerindeydi. Şirket, Haziran 2024'te Abu Dabi devlet varlık fonu Mubadala ile Türkiye'deki market operasyonlarının çoğunluk hissesinin satın alınması konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Planlara göre, kalan varlıklar, kurucuların kontrol hissesine sahip olacağı New York'taki FreshDirect market hizmeti de dahil olmak üzere bağımsız bir işletme bünyesinde barındırılacaktı. Ancak habere göre Salur ve Borançılı, davada, yalnızca en az kârlı varlıkların devredildiğini, geçen yıl 510 milyon dolar değerinde olan Getir Finance gibi varlıkların kendilerine hâlâ borçlu olduğunu ve çeşitli Mubadala kuruluşlarının anlaşmayı ihlal etmek için kendilerine karşı komplo kurduğunu öne sürdü.
Kurucuların avukatları dava dilekçesinde "Bölünerek devredilmesi gereken varlıklar (en kârsız ve yükümlülük yüklü iki kuruluş hariç) hiçbir zaman devredilmedi" dedi. Dilekçeye göre bunun yerine Mubadala, Aralık 2024'te onlara "tarafların anlaştığı şartlardan önemli ölçüde sapan... ve kurucular için son derece dezavantajlı şartlar içeren" bir teklif sundu.
Konuya ilişkin Mubadala'dan henüz bir açıklama yapılmadı.
