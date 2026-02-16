FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava

İngiliz Financial Times'ın haberine göre Getir'in kurucu ortakları Nazım Salur ve Serkan Borançılı, Cuma günü Londra Yüksek Mahkemesi'ne açtıkları davada, Mubadala'nın 2024 yılında kendilerine bir grup varlığı devretme konusunda yapılan anlaşmadan caydığı ve bu nedenle "önemli kayıplar yaşadıklarını" öne sürdü. Söz konusu varlıklar arasında teknoloji finans uygulaması olan Getir Finance'in de bulunduğu ifade edildi.

Sözleşme ihlali iddiası, Mubadala'nın geçen hafta Getir'in Türkiye'deki yemek dağıtım işini Uber'e 335 milyon dolara sattığını açıklamasının ardından geldi.

2015 yılında Türkiye'de kurulan Getir, 2022 yılında yaklaşık 12 milyar dolar değerindeydi. Şirket, Haziran 2024'te Abu Dabi devlet varlık fonu Mubadala ile Türkiye'deki market operasyonlarının çoğunluk hissesinin satın alınması konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Planlara göre, kalan varlıklar, kurucuların kontrol hissesine sahip olacağı New York'taki FreshDirect market hizmeti de dahil olmak üzere bağımsız bir işletme bünyesinde barındırılacaktı. Ancak habere göre Salur ve Borançılı, davada, yalnızca en az kârlı varlıkların devredildiğini, geçen yıl 510 milyon dolar değerinde olan Getir Finance gibi varlıkların kendilerine hâlâ borçlu olduğunu ve çeşitli Mubadala kuruluşlarının anlaşmayı ihlal etmek için kendilerine karşı komplo kurduğunu öne sürdü.