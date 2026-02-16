Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.345,93 %1,17
        DOLAR 43,7177 %0,06
        EURO 51,9075 %0,08
        GRAM ALTIN 7.046,32 %-0,42
        FAİZ 35,75 %-0,11
        GÜMÜŞ GRAM 108,58 %0,21
        BITCOIN 68.784,00 %-0,05
        GBP/TRY 59,7391 %0,12
        EUR/USD 1,1867 %-0,01
        BRENT 67,57 %-0,27
        ÇEYREK ALTIN 11.520,73 %-0,42
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava - İş-Yaşam Haberleri

        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava

        Financial Times, Getir'in kurucuları Nazım Salur ve Serkan Borancılı'nın, şirketin yeniden yapılandırılması sırasında fonun vaat edilen varlıkları teslim etmediği iddiasıyla Abu Dabi'nin Mubadala Yatırım Şirketi'ne 700 milyon dolarlık dava açtığını aktardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2026 - 12:19 Güncelleme: 16.02.2026 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İngiliz Financial Times'ın haberine göre Getir'in kurucu ortakları Nazım Salur ve Serkan Borançılı, Cuma günü Londra Yüksek Mahkemesi'ne açtıkları davada, Mubadala'nın 2024 yılında kendilerine bir grup varlığı devretme konusunda yapılan anlaşmadan caydığı ve bu nedenle "önemli kayıplar yaşadıklarını" öne sürdü. Söz konusu varlıklar arasında teknoloji finans uygulaması olan Getir Finance'in de bulunduğu ifade edildi.

        Sözleşme ihlali iddiası, Mubadala'nın geçen hafta Getir'in Türkiye'deki yemek dağıtım işini Uber'e 335 milyon dolara sattığını açıklamasının ardından geldi.

        2015 yılında Türkiye'de kurulan Getir, 2022 yılında yaklaşık 12 milyar dolar değerindeydi. Şirket, Haziran 2024'te Abu Dabi devlet varlık fonu Mubadala ile Türkiye'deki market operasyonlarının çoğunluk hissesinin satın alınması konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Planlara göre, kalan varlıklar, kurucuların kontrol hissesine sahip olacağı New York'taki FreshDirect market hizmeti de dahil olmak üzere bağımsız bir işletme bünyesinde barındırılacaktı. Ancak habere göre Salur ve Borançılı, davada, yalnızca en az kârlı varlıkların devredildiğini, geçen yıl 510 milyon dolar değerinde olan Getir Finance gibi varlıkların kendilerine hâlâ borçlu olduğunu ve çeşitli Mubadala kuruluşlarının anlaşmayı ihlal etmek için kendilerine karşı komplo kurduğunu öne sürdü.

        Kurucuların avukatları dava dilekçesinde "Bölünerek devredilmesi gereken varlıklar (en kârsız ve yükümlülük yüklü iki kuruluş hariç) hiçbir zaman devredilmedi" dedi. Dilekçeye göre bunun yerine Mubadala, Aralık 2024'te onlara "tarafların anlaştığı şartlardan önemli ölçüde sapan... ve kurucular için son derece dezavantajlı şartlar içeren" bir teklif sundu.

        Konuya ilişkin Mubadala'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalya-Manchester uçağında yolcu kavgası kamerada

        Antalya-Manchester seferini yapan Jet2 havayoluna ait uçak, yolcular arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Brüksel Havalimanı'na acil iniş yaptı. Kavgaya karışan 2 yolcu gözaltına alırken, havayolu şirketi tarafından uçuşlardan ömür boyu men edildi. Kavga anı ise başka bir yolcu taraf...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gaziantep'te kan donduran görüntü! Kavga edenleri aracıyla ezdi!
        Gaziantep'te kan donduran görüntü! Kavga edenleri aracıyla ezdi!
        Balkanlardan yaklaşıyor! Sıcaklık düşüyor! İstanbul'da kar havası!
        Balkanlardan yaklaşıyor! Sıcaklık düşüyor! İstanbul'da kar havası!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Sahibinden satılık Boeing 747
        Sahibinden satılık Boeing 747
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Onlyfans soruşturmasında şüpheliler adliyede
        Onlyfans soruşturmasında şüpheliler adliyede
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        İstanbul'da yaşandı... 1.7 milyon TL'lik kapkaç kamerada!
        İstanbul'da yaşandı... 1.7 milyon TL'lik kapkaç kamerada!
        Hayvanlara baksın diye ailesi okutmamıştı... Mutluluk gözyaşları!
        Hayvanlara baksın diye ailesi okutmamıştı... Mutluluk gözyaşları!
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Kredi kartı limitlerinde yeni dönem başladı
        Kredi kartı limitlerinde yeni dönem başladı
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Kayseri'de boşanma aşamasında kan donduran cinayet!
        Kayseri'de boşanma aşamasında kan donduran cinayet!
        Pelicot yaşadıklarını anlattı
        Pelicot yaşadıklarını anlattı
        Sevgililer Günü'nde klima faciası!
        Sevgililer Günü'nde klima faciası!
        Bursalı model sayısı artıyor
        Bursalı model sayısı artıyor
        Uyarıya aldırış etmedi
        Uyarıya aldırış etmedi
        Selimiye Camisi Ramazan'ın ilk günü ziyarete açılıyor
        Selimiye Camisi Ramazan'ın ilk günü ziyarete açılıyor
        TES şimdilik rafa mı kalktı?
        TES şimdilik rafa mı kalktı?