Gaziantep'te kan donduran görüntü! Kavga edenleri aracıyla ezdi!

Gaziantep'te olay, gece saat 02.00 sıralarında Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BIÇAKLI SOPALI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İHA'daki habere göre kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ARACIYLA KAVGA EDENLERİ EZDİ

Giderek büyüyen kavgada ortalık adeta savaş alanına dönerken cep telefonu kamerasına yansıyan bir görüntü ise kan dondurdu. Görüntülerde bir aracın hızla gelerek kavga edenlerin arasına dalması ve bazılarını ezerek durmadan yoluna devam etme anları yer aldı.

9 KİŞİ YARALANDI

Mahallede büyük korku ve paniğe neden olan kavgada bıçak, sopa, tekme-tokat ve aracın çarpması sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

BAZI YARALILARIN DURUMU AĞIR

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay sonrası mahallede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise kavgaya karışan 9 yabancı uyruklu şüpheli yakaladı.