        Gaziantep'te kan donduran görüntü! Kavga edenleri aracıyla ezdi | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Gaziantep'te kan donduran görüntü! Kavga edenleri aracıyla ezdi!

        Gaziantep'te, yabancı uyruklu 2 grup arasında çıkan bıçaklı, sopalı ve tekme-tokatlı kavgada ortalık savaş alanına döndü, 9 kişi yaralandı. Kavga sırasında bir aracın onlarca kişinin arasına dalarak ezme anları ise kan dondurdu. Olay sonrası yakalanan yabancı uyruklu 9 kişi hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 12:01 Güncelleme: 16.02.2026 - 12:14
        Gaziantep'te kan donduran görüntü! Kavga edenleri aracıyla ezdi!
        Gaziantep'te olay, gece saat 02.00 sıralarında Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        BIÇAKLI SOPALI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        İHA'daki habere göre kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        ARACIYLA KAVGA EDENLERİ EZDİ

        Giderek büyüyen kavgada ortalık adeta savaş alanına dönerken cep telefonu kamerasına yansıyan bir görüntü ise kan dondurdu. Görüntülerde bir aracın hızla gelerek kavga edenlerin arasına dalması ve bazılarını ezerek durmadan yoluna devam etme anları yer aldı.

        9 KİŞİ YARALANDI

        Mahallede büyük korku ve paniğe neden olan kavgada bıçak, sopa, tekme-tokat ve aracın çarpması sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

        BAZI YARALILARIN DURUMU AĞIR

        Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay sonrası mahallede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise kavgaya karışan 9 yabancı uyruklu şüpheli yakaladı.

        9 ŞÜPHELİ SINIR DIŞI EDİLECEK

        Gözaltına alınan aralarında araçla kavga edenlerin arasına dalan kişinin de olduğu 9 şüpheli emniyette tamamlanan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili kurumlara teslim edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

