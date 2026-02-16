Eski ABD Başkanı Obama: Uzaylılar gerçek ama ben onları görmedim

Eski ABD Başkanı Barack Obama, uzaylıların gerçek olduğunu söyledi ve Papa XIV. Leo ile tanışmayı dört gözle beklediğini belirtti.

Obama bu açıklamaları, podcast sunucusu Brian Tyler Cohen ile yaptığı röportaj sırasında yaptı. Los Angeles'ta kaydedilen söyleşi, cumartesi günü Tyler Cohen'in YouTube kanalında yayımlandı.

Röportajın sonunda daha siyasetten uzak konular konuşulurken, Tyler Cohen Demokrat siyasetçiye uzaylıların gerçek olup olmadığını ve başkan olarak göreve başladığında sorduğu ilk sorunun ne olduğunu yöneltti.

REKLAM

Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki Haberi Görüntüle

Obama'nın cevabı ise şu oldu:

"Gerçekler, ama ben onları görmedim ve Bölge 51'de tutulmuyorlar. Yeraltında bir tesis yok, tabii ABD Başkanından bile gizlenmiş devasa bir komplo yoksa."

Peki başkan olarak sorduğu ilk soru neydi?

"Uzaylılar nerede?"