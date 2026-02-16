Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Eski ABD Başkanı Obama: Uzaylılar gerçek ama ben onları görmedim | Dış Haberler

        Eski ABD Başkanı Obama: Uzaylılar gerçek ama ben onları görmedim

        Eski ABD Başkanı Obama, katıldığı bir podcast programında "Uzaylılar var mı?" sorusuna yanıt verdi. Obama, "Gerçekler, ama ben onları görmedim. Yeraltında bir tesis yok, tabii ABD Başkanı'ndan bile gizlenmiş devasa bir komplo yoksa" yanıtını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2026 - 07:29 Güncelleme: 16.02.2026 - 07:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Obama: Uzaylılar gerçek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Eski ABD Başkanı Barack Obama, uzaylıların gerçek olduğunu söyledi ve Papa XIV. Leo ile tanışmayı dört gözle beklediğini belirtti.

        Obama bu açıklamaları, podcast sunucusu Brian Tyler Cohen ile yaptığı röportaj sırasında yaptı. Los Angeles'ta kaydedilen söyleşi, cumartesi günü Tyler Cohen'in YouTube kanalında yayımlandı.

        Röportajın sonunda daha siyasetten uzak konular konuşulurken, Tyler Cohen Demokrat siyasetçiye uzaylıların gerçek olup olmadığını ve başkan olarak göreve başladığında sorduğu ilk sorunun ne olduğunu yöneltti.

        REKLAM
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki Haberi Görüntüle

        Obama'nın cevabı ise şu oldu:

        "Gerçekler, ama ben onları görmedim ve Bölge 51'de tutulmuyorlar. Yeraltında bir tesis yok, tabii ABD Başkanından bile gizlenmiş devasa bir komplo yoksa."

        Peki başkan olarak sorduğu ilk soru neydi?
        "Uzaylılar nerede?"

        Gelecekte tanışmak istediği bir kişi olup olmadığı sorulduğunda ise Obama, Papa Leo'yu işaret etti.

        "Henüz tanışmadığım ve gelecekte bir gün tanışma fırsatı bulmayı umduğum kişi, Chicago’lu ve White Sox taraftarı olan yeni papa" dedi.

        Obama ayrıca, Pope Francis ile yakından tanışma fırsatı bulduğunu belirterek şunları ekledi:
        "Onu oldukça iyi tanıma ayrıcalığına sahip oldum ve gerçekten samimiydi. Bazı figürler vardır, o bunlardan biri, Dalai Lama da bir diğeri, umduğunuz gibi çıkarlar. Söylediklerini gerçekten yaşarlar."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bakırköy'de 30 milyon dolarlık hırsızlık iddiası; detaylar ortaya çıktı

        (DHA)- Bakırköy'de sitenin otoparkında 2 araçtan çalındığı belirtilen 30 milyon dolarla ilgili soruşturmada detaylar ortaya çıktı. Polise ihbarda bulunan Bilal Durmaz'ın İBB'ye yönelik yolsuzluk iddianamesinde adı 'emanetçi' olarak geçen Taç dövizin sahibi Atilla Durmaz'ın oğlu olduğu belirlendi. Öt...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        16 il için sarı kod! Kuvvetli lodos ve sağanak yağmur bekleniyor
        16 il için sarı kod! Kuvvetli lodos ve sağanak yağmur bekleniyor
        SPK Başkanlığı'na iki aday
        SPK Başkanlığı'na iki aday
        Yerli modeller 2026'da gaza bastı
        Yerli modeller 2026'da gaza bastı
        Oyak Renault'dan Dacia SUV hamlesi
        Oyak Renault'dan Dacia SUV hamlesi
        TES şimdilik rafa mı kalktı?
        TES şimdilik rafa mı kalktı?
        "İyi değil doğru transferler yaptık!"
        "İyi değil doğru transferler yaptık!"
        Prefabrik evde yangın! Karı koca öldü
        Prefabrik evde yangın! Karı koca öldü
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        "Atılan gollerin 3'ü bireysel hatalar"
        "Atılan gollerin 3'ü bireysel hatalar"
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Trump 'Gazze Barış Kurulu' üyeleriyle görüşecek
        Trump 'Gazze Barış Kurulu' üyeleriyle görüşecek