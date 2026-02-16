Eski ABD Başkanı Obama: Uzaylılar gerçek ama ben onları görmedim
Eski ABD Başkanı Obama, katıldığı bir podcast programında "Uzaylılar var mı?" sorusuna yanıt verdi. Obama, "Gerçekler, ama ben onları görmedim. Yeraltında bir tesis yok, tabii ABD Başkanı'ndan bile gizlenmiş devasa bir komplo yoksa" yanıtını verdi
Eski ABD Başkanı Barack Obama, uzaylıların gerçek olduğunu söyledi ve Papa XIV. Leo ile tanışmayı dört gözle beklediğini belirtti.
Obama bu açıklamaları, podcast sunucusu Brian Tyler Cohen ile yaptığı röportaj sırasında yaptı. Los Angeles'ta kaydedilen söyleşi, cumartesi günü Tyler Cohen'in YouTube kanalında yayımlandı.
Röportajın sonunda daha siyasetten uzak konular konuşulurken, Tyler Cohen Demokrat siyasetçiye uzaylıların gerçek olup olmadığını ve başkan olarak göreve başladığında sorduğu ilk sorunun ne olduğunu yöneltti.
Obama'nın cevabı ise şu oldu:
"Gerçekler, ama ben onları görmedim ve Bölge 51'de tutulmuyorlar. Yeraltında bir tesis yok, tabii ABD Başkanından bile gizlenmiş devasa bir komplo yoksa."
Peki başkan olarak sorduğu ilk soru neydi?
"Uzaylılar nerede?"
Gelecekte tanışmak istediği bir kişi olup olmadığı sorulduğunda ise Obama, Papa Leo'yu işaret etti.
"Henüz tanışmadığım ve gelecekte bir gün tanışma fırsatı bulmayı umduğum kişi, Chicago’lu ve White Sox taraftarı olan yeni papa" dedi.
Obama ayrıca, Pope Francis ile yakından tanışma fırsatı bulduğunu belirterek şunları ekledi:
"Onu oldukça iyi tanıma ayrıcalığına sahip oldum ve gerçekten samimiydi. Bazı figürler vardır, o bunlardan biri, Dalai Lama da bir diğeri, umduğunuz gibi çıkarlar. Söylediklerini gerçekten yaşarlar."