Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular: Kasanın tam yerini nasıl bildiler?

Bu Almanya'da yapılmış en "şaşırtıcı" banka soygunlarından biri olarak niteleniyor.

Noel'in hemen ertesindeki sakin hafta sonu, bir grup hırsız, Gelsenkirchen'in ana caddesindeki banka kasasına sanayi tipi bir matkapla duvar delerek girdi.

İçerideki 3.000'den fazla bireysel kasayı açarak, milyonlarca euro çaldılar.

Olayın üzerinden bir aydan fazla süre geçti ancak, polis henüz bir tutuklama yapmadı.

Açılan kasalarda değerli aile mücevherlerinden, birikimlere kadar birçok banka müşterisinin değerli varlıkları vardı. Yaşadıkları ilk şok sonrası öfke ve kafa karışıklığı içindeler.

Kurumlara olan güvenin sarsıldığına dair güçlü bir his var.

Bu sorulardan bazıları Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin içişleri bakanı Herbert Reul tarafından da dile getirildi.

Neden kimse neler olup bittiğini fark etmedi? Hırsızlar içeriden birinin desteğini mi aldı?

Neden kimse matkap sesini duymadı ve hırsızlar kasanın tam olarak nerede olduğunu nasıl bildiler?

Ülkenin batısındaki Gelsenkirchen kenti polisi, görgü tanıklarına çağrıda bulunmayı sürdürüyor.

