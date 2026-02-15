Eski ABD Başkanı Obama'dan Trump'ın hesabında paylaşılan "ırkçı" videoya tepki

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Başkan Donald Trump'ın sosyal medya hesabında paylaşılan ve kendisi ile eşi Michelle Obama'yı maymun şeklinde tasvir eden ırkçı içerikli videoya ilişkin, makamın gerektirdiği nezakete sahip olması beklenen kişilerde utanç duygusunun kaybolduğunu söyledi.

Obama, podcast yayınında yaptığı açıklamada, Trump'ın Amerikan Truth Social hesabından paylaşılan tartışmalı videoya tepki gösterdi.

ABD'de siyasi söylemin sertleştiğini ve kamuoyundaki tartışma düzeyinin gerilediğini ifade eden Obama, bu söylemlerin dikkat çektiğini ancak aynı zamanda gündemi dağıtan bir unsur olduğunu dile getirdi.

"UTANÇ HİSSİ KALMAMIŞ"

Obama, sert siyasi dilin özellikle sosyal medya ve televizyon tartışmalarında yaygınlaştığını belirterek, "Sosyal medyada ve televizyonda bir tür palyaço gösterisi yaşanıyor. Gerçek olan şu ki eskiden makamın gerektirdiği nezaket, saygı ve ölçülülük duygusuna sahip olması beklenen kişilerde artık utanç hissi de kalmamış gibi görünüyor. Bu kayboldu." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP VİDEO İÇİN ÖZÜR DİLEMEYECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Trump'ın 2020 seçimlerinin oy makineleri aracılığıyla çalındığına dair iddialara yer veren videolu paylaşımının sonlarında Obama çiftinin yüzlerinin maymun bedenlerine montajlandığı görülmüş, paylaşım çeşitli kesimlerden büyük tepki toplamış ve daha sonra kaldırılmıştı.