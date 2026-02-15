Canlı
        Eski ABD Başkanı Obama'dan Trump'ın hesabında paylaşılan "ırkçı" videoya tepki | Dış Haberler

        Eski ABD Başkanı Obama'dan Trump'ın hesabında paylaşılan "ırkçı" videoya tepki

        Eski ABD Başkanı Obama, ABD Başkanı Trump'ın hesabından paylaşılan kendisine ve eşine yönelik "ırkçı" videoya tepki gösterdi. Kendisi ile eşi Michelle'nin maymun şeklinde tasvir eden ırkçı videoya ilişkin konuşan Obama, "Eskiden makamın gerektirdiği nezaket, saygı ve ölçülülük duygusuna sahip olması beklenen kişilerde artık utanç hissi de kalmamış gibi görünüyor" dedi

        Giriş: 15.02.2026 - 11:15 Güncelleme: 15.02.2026 - 11:27
        Eski ABD Başkanı Barack Obama, Başkan Donald Trump'ın sosyal medya hesabında paylaşılan ve kendisi ile eşi Michelle Obama'yı maymun şeklinde tasvir eden ırkçı içerikli videoya ilişkin, makamın gerektirdiği nezakete sahip olması beklenen kişilerde utanç duygusunun kaybolduğunu söyledi.

        Obama, podcast yayınında yaptığı açıklamada, Trump'ın Amerikan Truth Social hesabından paylaşılan tartışmalı videoya tepki gösterdi.

        ABD'de siyasi söylemin sertleştiğini ve kamuoyundaki tartışma düzeyinin gerilediğini ifade eden Obama, bu söylemlerin dikkat çektiğini ancak aynı zamanda gündemi dağıtan bir unsur olduğunu dile getirdi.

        "UTANÇ HİSSİ KALMAMIŞ"

        Obama, sert siyasi dilin özellikle sosyal medya ve televizyon tartışmalarında yaygınlaştığını belirterek, "Sosyal medyada ve televizyonda bir tür palyaço gösterisi yaşanıyor. Gerçek olan şu ki eskiden makamın gerektirdiği nezaket, saygı ve ölçülülük duygusuna sahip olması beklenen kişilerde artık utanç hissi de kalmamış gibi görünüyor. Bu kayboldu." değerlendirmesinde bulundu.

        TRUMP VİDEO İÇİN ÖZÜR DİLEMEYECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

        Trump'ın 2020 seçimlerinin oy makineleri aracılığıyla çalındığına dair iddialara yer veren videolu paylaşımının sonlarında Obama çiftinin yüzlerinin maymun bedenlerine montajlandığı görülmüş, paylaşım çeşitli kesimlerden büyük tepki toplamış ve daha sonra kaldırılmıştı.

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı açıklamada, "Bu, Başkan Trump'ı Ormanın Kralı, Demokratları ise Aslan Kral'daki karakterler olarak tasvir eden bir internet mizah videosundan alınmıştır." ifadelerini kullanmış, paylaşımla ilgili tepkileri "sahte öfke" olarak değerlendirmişti.

        Trump, yaptığı açıklamada, sosyal medya hesabından paylaşılan videonun "ırkçı" kısmını kınamış, paylaşım için özür dilemeyeceğini söylemişti.

