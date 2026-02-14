Adıyaman’da 4’üncü Murat’ın yaptırdığı caminin altındaki su yeniden akmaya başladı

Adıyaman'ın merkeze bağlı Zey köyünde 4’üncü Murat tarafından yaptırılan Zey Köy Cami'nin altındaki su kaynağı, yıllar sonra yeniden akmaya başladı.

Yaklaşık 380 yıldır hizmet veren Zey Köy Cami, Osmanlı padişahı 4’üncü Murat’ın Bağdat Seferi dönüşünde ziyaret ettiği Adıyaman'da Şeyh Abdurrahman Erzincani Hazretleri adına inşa edildi. Caminin bulunduğu alanda, su kaynağını korumak amacıyla 10 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde kemerli bir dehliz yapılmış, üzerine ise cami inşa edilmişti. Uzun yıllar boyunca yöre halkı tarafından kullanılan bu su kaynağı, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle tamamen kurudu.

Son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve yağmurun ardından kaynak yeniden canlandı. Caminin altından çıkan su, köy halkı tarafından büyük sevinçle karşılandı. Vatandaşlar, yıllar sonra yeniden akmaya başlayan suyun hem manevi, hem de pratik açıdan önemli bir değer taşıdığını ifade etti.

Yöre halkından Neşet Yalçın, 2010 yılından bu yana böyle bir su görmediklerini belirterek, şunları söyledi: