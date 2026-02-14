Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Adıyaman’da 4’üncü Murat’ın yaptırdığı caminin altındaki su yeniden akmaya başladı

        Adıyaman’da 4’üncü Murat’ın yaptırdığı caminin altındaki su yeniden akmaya başladı

        IV. Murat'ın Adıyaman Zey köyünde yaptırdığı caminin altındaki su kaynağı, yoğun yağışların ardından yıllar sonra yeniden akmaya başladı. Köylüler sevinçli, yetkililer koruma için adım atıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 21:52 Güncelleme: 14.02.2026 - 21:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarihi kaynak geri döndü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adıyaman'ın merkeze bağlı Zey köyünde 4’üncü Murat tarafından yaptırılan Zey Köy Cami'nin altındaki su kaynağı, yıllar sonra yeniden akmaya başladı.

        Yaklaşık 380 yıldır hizmet veren Zey Köy Cami, Osmanlı padişahı 4’üncü Murat’ın Bağdat Seferi dönüşünde ziyaret ettiği Adıyaman'da Şeyh Abdurrahman Erzincani Hazretleri adına inşa edildi. Caminin bulunduğu alanda, su kaynağını korumak amacıyla 10 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde kemerli bir dehliz yapılmış, üzerine ise cami inşa edilmişti. Uzun yıllar boyunca yöre halkı tarafından kullanılan bu su kaynağı, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle tamamen kurudu.

        REKLAM

        Son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve yağmurun ardından kaynak yeniden canlandı. Caminin altından çıkan su, köy halkı tarafından büyük sevinçle karşılandı. Vatandaşlar, yıllar sonra yeniden akmaya başlayan suyun hem manevi, hem de pratik açıdan önemli bir değer taşıdığını ifade etti.

        Yöre halkından Neşet Yalçın, 2010 yılından bu yana böyle bir su görmediklerini belirterek, şunları söyledi:

        “Zaten 12 yıldır doğru dürüst kış olmamıştı. Türkiye genelinde su sıkıntısı yaşandı. Sadece bizim burada değil, İç Anadolu’da, Doğu Anadolu’da her yerde kaynaklar azaldı. Maşallah bu sene Allah verdi, her taraf coştu. Bu yıl sorunumuz olmaz inşallah. 2010’dan beri buraya böyle bir su gelmedi. Önceleri haziran, temmuza kadar su olurdu, sonra kururdu. Bu yıl inşallah yine akmaya devam edecek.”

        Köy sakinleri, suyun yeniden akmasının bölgeye bereket getireceğini ve geçmişte olduğu gibi yeniden kullanılabileceğini dile getirirken, yetkililer de kaynakların korunması için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Okul çıkışı, eski sevgilisi tarafından sırtından vurulan öğretmen yaralandı

        Bursa'da öğretmen Gizem N. (29), okuldan çıkıp otomobiline bindiği sırada eski sevgilisi G.G. tarafından tabancayla sırtından vuruldu. Gizem N. yaralanırken, polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

        #Adıyaman
        #Zey Köyü
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev maçta goller var!
        Dev maçta goller var!
        Bıçaklı saldırıda 4'ü polis 6 yaralı
        Bıçaklı saldırıda 4'ü polis 6 yaralı
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        Sokak ortasında silahlı tehdit
        Sokak ortasında silahlı tehdit
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        "Şok emici" tampon çağrısı
        "Şok emici" tampon çağrısı
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!