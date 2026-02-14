Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
Sakarya'da, otoyolda bariyere ve ardından gişelere çarparak alev alan otomobilin sürücüsü 32 yaşındaki Yasin Çelik, yaşamını yitirdi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yasin Çelik'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı
Sakarya'da kaza, öğle saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Karasu gişelerinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Yasin Çelik (32) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta bariyerlere çarptıktan sonra savrularak beton gişe duvarına çarptı.
OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ
DHA'daki habere göre hurdaya dönen otomobil alev alırken, kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Araçtaki sürücü, jandarma ve çevrede toplanan vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Sürücünün yaşamını yitirdiği tespit edilirken, yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
CENAZE MORGA GÖNDERİLDİ
Yasin Çelik’in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.