        Sakarya haberleri: Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!

        Sakarya'da, otoyolda bariyere ve ardından gişelere çarparak alev alan otomobilin sürücüsü 32 yaşındaki Yasin Çelik, yaşamını yitirdi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yasin Çelik'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 14:57 Güncelleme: 14.02.2026 - 14:57
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Sakarya'da kaza, öğle saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Karasu gişelerinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Yasin Çelik (32) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta bariyerlere çarptıktan sonra savrularak beton gişe duvarına çarptı.

        OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

        DHA'daki habere göre hurdaya dönen otomobil alev alırken, kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Araçtaki sürücü, jandarma ve çevrede toplanan vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Sürücünün yaşamını yitirdiği tespit edilirken, yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        CENAZE MORGA GÖNDERİLDİ

        Yasin Çelik’in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbulda devlet hastanesinde görevli 2 doktor "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alındı

        Güvenlik kamerasınca kaydedilen Üsküdar Devlet Hastanesindeki görevlilerin para alış verişi İstanbulda devlet hastanesinde görevli 2 doktor "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alındı

        #sakarya
        #Son dakika haberler
