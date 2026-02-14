Canlı
        Satılık taşınmaz ilanları için doğrulama dönemi yarın başlıyor - Emlak Haberleri

        Satılık taşınmaz ilanları için doğrulama dönemi yarın başlıyor

        Ticaret Bakanlığınca, devreye alınan "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS)", kiralık konutların ardından, 15 Şubat'tan itibaren satılık taşınmaz ilanlarını da kapsayacak şekilde ülke genelinde uygulanacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 13:18 Güncelleme: 14.02.2026 - 13:18
        İlanlarda doğrulama dönemi başlıyor
        Ticaret Bakanlığınca, emlak sektöründe şeffaflığın sağlanması ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla devreye alınan "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS)", kiralık konutların ardından, 15 Şubat'tan itibaren satılık taşınmaz ilanlarını da kapsayacak şekilde ülke genelinde uygulanmaya başlayacak.

        Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, Bakanlık tarafından emlak sektöründe tüketici mağduriyetinin engellenmesi ve kayıt dışılığın önüne geçilmesi amacıyla devreye alındı. Kiralık taşınmaz ilanları için 1 Ocak 2025 itibarıyla uygulanan sistem, 15 Şubat'ta ikinci aşamasına geçilerek, satılık taşınmaz ilanları için de zorunlu olacak.

        Sistem kapsamında taşınmaz sahibi vatandaşlar, e-Devlet üzerinden kendilerine ait mülkü seçerek, satış ilanı verme sürecinde emlak işletmelerini yetkilendirecek. Bu doğrulama mekanizması sayesinde, yetkisiz kişilerce açılan satış ilanlarının, sahte hesaplar üzerinden yürütülen fiyat manipülasyonlarının ve kayıt dışı aracılık faaliyetlerinin engellenmesi öngörülürken, doğrulama yapılarak yayımlanan ilanlarda "EİDS'den yetki doğrulamasının yapıldığı" yönünde logoya veya ibareye de yer verilecek.

        Satılık ilanların mülkiyet bilgileriyle eşleşmesi sağlanacak

        e-Devlet yetkilendirme ekranında, taşınmaz sahibi tarafından emlak işletmelerine verilen yetkinin iptali de yapılabilecek. Taşınmaz sahibi tarafından yapılacak yetkilendirmenin süresi, asgari 3 ay olacak ve bu süre aynı ekrandan uzatılabilecek.

        Bakanlık tarafından belirlenen takvime göre, uygulama teknik entegrasyonun sağlanması, sorunların çözümüne yönelik gerekli adımların atılması, müşteri deneyimi süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için 1 Şubat itibarıyla pilot olarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de başlatılan sistem, 15 Şubat'tan itibaren ülke genelinde devreye alınacak.

        Düzenlemenin ülke genelinde devreye girmesiyle birlikte, ilan platformlarında yer alan satılık ilanların tamamının, mülkiyet bilgileriyle eşleşmesi ve güvenli ticaret ortamının tesis edilmesi sağlanacak.

        "Yetkisiz emlakçılar, ortadan tamamen kalkacak"

        Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi uygulamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Sistemin, sektöre önemli düzenlemeler getirdiğini bildiren Taylan, federasyon olarak gerekli hazırlıkları ve eğitimleri tamamladıklarını söyledi.

        Uygulamanın daha önce kiralık ilanlarda uygulandığını, bu nedenle de sisteme uyum konusunda herhangi bir zorluk yaşamayacaklarını belirten Taylan, şunları kaydetti:

        "Gerekli mercilere, sistemde eksik olduğunu düşündüğümüz bazı konulara ilişkin taleplerimizi ilettik, onlardan da gerekli adımları atmalarını bekliyoruz. Sistem, sektörü ciddi anlamda düzene sokuyor, kaçak 'ayakçı' dediğimiz yetkisiz emlakçılar ortadan tamamen kalkacak. İlan platformlarında çok fazla sahte ilan olabiliyor, düzenleme bu tür dolandırıcılıkların da önüne geçiyor. Uygulamanın kiralık konutların yanında, satılık konutlar için de başlamasının hem tüketici hem de sektör açısından olumlu etkileri olacak."

        İstanbul'da park tartışması cinayetle sonuçlandı

        İstanbul Beşiktaş'ta park meselesi yüzünden çıkan tartışma, silahların çekildiği ve sokak ortasında linç girişimine dönüşen kanlı bir olaya sahne oldu. Bir kişi hayatını kaybetti bir kişi de darp sonucu yaralandı. Dehşet anları ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı  

