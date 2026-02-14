Canlı
        Ege ve Akdeniz'de 4 kenti sel vurdu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Ege ve Akdeniz'de 4 kenti sel vurdu!

        Mersin'de, dün akşam saatlerinden bu yana aralıksız devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Toroslar ilçesinde dere taşkını sonucu bir restoran sular altında kalırken, kentin farklı noktalarında da dere taşkınları, su baskınları ve kaya düşmeleri yaşandı. Sağanak Aydın, Muğla ve Antalya'da da sele neden oldu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.02.2026 - 10:26 Güncelleme: 14.02.2026 - 10:26
        Ege ve Akdeniz'de 4 kenti sel vurdu!
        Ege ve Akdeniz'de şiddetli sağanak 4 kentte sel ve taşkına neden oldu. Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Aladağ Mahallesi’nde bulunan bir restoran, mahalledeki derenin taşması sonucu sular altında kaldı.

        Şiddetli yağışın ardından debisi yükselen dere kısa sürede taşkına neden olurken, restoranın çevresini çamurlu sel suları kapladı.

        SEL ANI KAMERAYA YANSIDI

        Taşkın sırasında işletme çevresindeki çadırların suya kapıldığı görülürken, vatandaşlar çadırları kurtarmak için kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı.

        Ancak akıntının şiddeti nedeniyle çadırlar sürüklenirken, müdahale girişimleri sonuçsuz kaldı. Restoran ve çevresindeki alanın tamamen sel sularıyla kaplandığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

        DERELER TAŞTI EVLERİ SU BASTI

        Kent genelinde etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde dereler taşma noktasına geldi. Toroslar ilçesine bağlı Yeniköy ve Dalakdere mahallelerindeki dereler ile Müftü Deresinin taşma seviyesine ulaştığı bildirildi. Kaşlı Mahallesi’nde ise yağış nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçalarının yola savrulduğu öğrenildi.

        SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

        Merkez Yenişehir ilçesinde sel sularına direnemeyerek devrilen bir ağaç, yol kenarında park halindeki bir aracın üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi. Merkez Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi’nde bulunan bir sokak da yağış nedeniyle adeta göle döndü.

        DENİZİN RENGİ KAHVERENGİYE DÖNDÜ

        Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi’nde de kuvvetli yağışlar nedeniyle Flamingo Deresi taştı. Yükselen sel sularıyla birlikte derenin denizle birleştiği, deniz renginin kahverengiye döndüğü gözlendi. Büyük Sorgun Mahallesi’nde ise dere yatağını kaplayan suların çevredeki bahçeleri su altında bıraktığı bildirildi.

        Bozyazı ilçesindeki Sini Çayında da yer yer su debisinin yükselmesi sonucu taşkınlar yaşandı. Kent genelinde ekiplerin yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

        AYDIN'DA 9 EV TAHLİYE EDİLDİ

        Aydın, Muğla ve Antalya'da etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Aydın İncirliova'da derenin taşması nedeniyle 9 ev tedbiren tahliye edildi.

        MUĞLA VE ANTALYA'DA TAŞKIN YAŞANDI

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 25 evi su bastı. Vatandaşlar ekiplerin yardımıyla çıkarıldı. Antalya Serik'te su baskını yaşanan barınağa botlar yardımıyla ulaşan ekipler, 27 köpeği kurtardı.

