Ege ve Akdeniz'de 4 kenti sel vurdu!

Ege ve Akdeniz'de şiddetli sağanak 4 kentte sel ve taşkına neden oldu. Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Aladağ Mahallesi’nde bulunan bir restoran, mahalledeki derenin taşması sonucu sular altında kaldı.

Şiddetli yağışın ardından debisi yükselen dere kısa sürede taşkına neden olurken, restoranın çevresini çamurlu sel suları kapladı.

SEL ANI KAMERAYA YANSIDI

Taşkın sırasında işletme çevresindeki çadırların suya kapıldığı görülürken, vatandaşlar çadırları kurtarmak için kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı.

Ancak akıntının şiddeti nedeniyle çadırlar sürüklenirken, müdahale girişimleri sonuçsuz kaldı. Restoran ve çevresindeki alanın tamamen sel sularıyla kaplandığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

DERELER TAŞTI EVLERİ SU BASTI

Kent genelinde etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde dereler taşma noktasına geldi. Toroslar ilçesine bağlı Yeniköy ve Dalakdere mahallelerindeki dereler ile Müftü Deresinin taşma seviyesine ulaştığı bildirildi. Kaşlı Mahallesi’nde ise yağış nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçalarının yola savrulduğu öğrenildi.

SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Merkez Yenişehir ilçesinde sel sularına direnemeyerek devrilen bir ağaç, yol kenarında park halindeki bir aracın üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi. Merkez Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi’nde bulunan bir sokak da yağış nedeniyle adeta göle döndü.