        Haberler Magazin Cem Yılmaz, can güvenliğini hiçe saydı

        Cem Yılmaz, can güvenliğini hiçe saydı

        Cem Yılmaz, Levent'te elektrikli bisikletiyle objektiflere yansıdı. Kask takmadığı görülen ünlü komedyen, can güvenliğini hiçe saydı

        Giriş: 13.02.2026 - 08:17 Güncelleme: 13.02.2026 - 08:59
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Cem Yılmaz, Levent sokaklarında kasksız bir şekilde elektrikli bisiklet kullanırken objektiflere yansıdı.

        Ofisiyle, evi arasındaki mesafenin kısa olmasına güvenerek herhangi bir güvenlik önlemi almayan Cem Yılmaz’ın, kask takmadan trafiğe çıkması "Can güvenliğini hiçe saydı" yorumlarına neden oldu.

        CEZASI NEDİR?

        Karayolları Trafik Kanunu'na göre; bisiklet kullananların, kaskın yanı sıra koruyucu eldiven ve gözlük de takması gerekiyor. Kask takmadan motosiklet kullanmanın cezası; 1.880 lira. İkinci ihlal için ceza; 3.760 liraya, üçüncü ve sonraki ihlallerde ise 11.300 TL liraya çıkıyor.

