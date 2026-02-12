Beşiktaş'ta yeni transferler için imza töreni düzenlendi!

"HAKEM ELİYLE YAZILAN BİR SKANDALI KONUŞMAK ZORUNDA KALIYORUZ"

Corendon Alanyaspor maçında tribünlerde olan taraftara sergilediği duruştan dolayı da teşekkür eden Başkan Adalı, "Ancak ne yazık ki sahada futbolun güzelliğini değil, hakem eliyle yazılan bir skandalı konuşmak zorunda kalıyoruz. Bakın, karşımızda bir 'matematik mucizesi' var. Sadece tek bir pozisyonda, VAR monitörü başında 5 buçuk-6 dakika harcayan bir hakem; onca oyuncu değişikliğine, onca duraklamaya ve sakatlığa rağmen maçın sonuna toplamda sadece 6 dakika ekliyor. Bu karar kuralları bilmemek değil, Beşiktaş camiasının ve ekran başındaki milyonların aklıyla alay etmektir. Bununla da bitmiyor; tüm kamuoyunun üzerinde birleştiği, lehimize verilmesi gereken net penaltı pozisyonunda VAR odasından çıt çıkmıyor. O sessizlik, aslında çok şey anlatıyor. Bu tablo artık bizim nezdimizde 'insani bir hata' sınırını çoktan geçmiştir. Bu, hata değil; Beşiktaş’ın emeğine, taraftarın alın terine karşı takınılmış açık bir 'art niyet' göstergesidir. Buradan federasyona ve ilgili kurullara sesleniyorum. Bu hatalar Türk futbolunun derin bir meselesidir. VAR hatalarını en aza indirmek adına uzun süredir ülkemizde bulunan yabancı VAR eğitmenlerinin de ne kadar faydalı oldukları da büyük bir soru işaretidir. Şimdi burada çok daha sert açıklamalar yapabilirim. Fakat göreve geldiğimizden bugüne hemen her açıklamamızda aldığımız cezalar ve yaşadıklarımızı göz önünde bulundurunca 'VAR hatalarını asla kabul etmem' diyen federasyon başkanımızın geçmişte söylediği 'Benim dönemimde başkanlar konuşsun, onlar ceza almayacak' sözlerini de hatırlatarak konuşmama devam etmek isterim" şeklinde konuştu.