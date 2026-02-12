Canlı
        Yılın ilk enflasyon raporu açıklanıyor - Para Haberleri

        Yılın ilk enflasyon raporu açıklanıyor

        TCMB Başkanı Fatih Karahan yılın ilk enflasyon raporu sunumunu gerçekleştiriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2026 - 10:34 Güncelleme: 12.02.2026 - 10:37
        Yılın ilk enflasyon raporu açıklanıyor
        TCMB Başkanı Fatih Karahan yılın ilk enflasyon raporu sunumunu gerçekleştiriyor.

        İşte Karahan'ın sunumundan önemli satır başları:

        -Geride bıraktığımız 2025 yılında da sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ettik.

        -Enflasyon rakamlarının arka planında, kira gibi bazı hizmet kalemlerinde uzun süredir direnç gösteren ataletin bu dönemde kırılma işaretleri vermesini kıymetli buluyoruz. Nitekim bu gelişme, dezenflasyon sürecinin bundan sonraki seyrinde anahtar unsurlardan biri olacak.

        -Enerji dışı emtia fiyatları, son dönemde gözlenen oynaklığa rağmen artış eğilimini korudu.

        -Gelişmiş ülke para politikalarını geniş etkileri nedeniyle yakinen takip ediyoruz.

        Devamı geliyor...

        Ana Haber Bülteni - 11 Şubat 2026 (Miçotakis'in Ziyareti Atina'da Nasıl Okundu?)

        Yunanistan Başbakanı'nın ziyareti Atina'da nasıl yankılandı? Türkiye-Yunanistan ilişkileri nasıl seyredecek? Atina'nın ziyaretten beklentisi neydi? İsrail ABD'den İran için ne isteyecek? ABD-İsrail İran'a saldıracak mı? Netanyahu nükleer görüşmeyi bozar mı? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

