Yılın ilk enflasyon raporu açıklanıyor

TCMB Başkanı Fatih Karahan yılın ilk enflasyon raporu sunumunu gerçekleştiriyor.

İşte Karahan'ın sunumundan önemli satır başları:

-Geride bıraktığımız 2025 yılında da sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ettik.

-Enflasyon rakamlarının arka planında, kira gibi bazı hizmet kalemlerinde uzun süredir direnç gösteren ataletin bu dönemde kırılma işaretleri vermesini kıymetli buluyoruz. Nitekim bu gelişme, dezenflasyon sürecinin bundan sonraki seyrinde anahtar unsurlardan biri olacak.

-Enerji dışı emtia fiyatları, son dönemde gözlenen oynaklığa rağmen artış eğilimini korudu.

-Gelişmiş ülke para politikalarını geniş etkileri nedeniyle yakinen takip ediyoruz.

