        Önce molotof, sonra "Seni kaç gün daha koruyacaklar" mesajı! | Son dakika haberleri

        Önce molotof, sonra "Seni kaç gün daha koruyacaklar" mesajı!

        İstanbul'da bir iş yerine önce molotofkokteyli saldırı düzenlendi. Haraç isteyen şüpheliler bir süre sonra iş yeri sahibine 3 saniyelik video ile "Seni kaç gün daha koruyacaklar" mesajı attı. Görüntülerden yola çıkan Gasp Büro Amirliği dedektifleri 3 gün sonra şüphelileri yakaladı

        Giriş: 12.02.2026 - 10:40 Güncelleme: 12.02.2026 - 10:40
        Önce molotof, sonra "Seni kaç gün daha koruyacaklar" mesajı!
        Olay 29 Ocak günü saat 05.52 sıralarında Büyükçekmece'de bulunan iş yerinde meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre iş yerine molotofkokteyli atıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geçti. Yapılan incelemede iş yerinin kepenk kısmında yanmaya bağlı hasar oluştuğu, yerde ise cam şişe kırıkları bulunduğu tespit edildi.

        OLAY ANI KAMERADA

        İş yerinin güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. Yapılan incelemede, olay anına ait görüntüler elde edildi. Kapalı iş yerine gelen 2 kişinin saldırıyı düzenleyip olay yerinden kaçtığı belirlendi. Bu görüntülerin ardından şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar başlatıldı.

        3 SANİYELİK VİDEO VE TEHDİT MESAJI

        İlk saldırıdan günler sonra, 4 Şubat günü saat 18.49’da bu kez iş yeri sahibinin telefonuna 3 saniyelik bir video gönderildi. Videoda araçla geçilirken iş yerinin görüntülendiği ve mesaj olarak “Seni kaç gün daha koruyacaklar” ifadesinin yer aldığı görüldü. Bu mesaj, olayın planlı ve organize bir tehdit sürecine dönüştüğünü ortaya koydu.

        GASP BÜRO VE ASAYİŞ EKİPLERİ KAMERA KAMERA İZLEDİ

        Bunun ardından soruşturmayı derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, ilçe birimleriyle koordineli şekilde yüzlerce saatlik güvenlik kamerası kaydını incelemeye aldı. Molotoflu saldırının gerçekleştiği saatten, tehdit videosunun çekildiği ana kadar tüm güzergâhlar adım adım takip edildi. Yapılan analizlerde şüphelilerin olayda kullanılan araç içinde bulunduğu ve iki olaya da karıştıkları belirlendi.

        KİMLİKLER TEK TEK TESPİT EDİLDİ

        Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin; 23 yaşındaki 7 suç kaydı bulunan Ö.F.E., 23 yaşındaki 2 suç kaydı bulunan Y.U. ve 7 suç kaydı bulunan 18 yaşındaki B.U.T. olduğu tespit edildi.

        OPERASYON VE ELE GEÇİRİLENLER

        Tespit edilen şüpheliler attıkları tehdit mesajından 3 gün sonra düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Y.U.’nun ikametinde yapılan aramada 37 adet Lyrica hap ele geçirildi. Ayrıca Ö.F.E.’nin cep telefonunda yapılan ön incelemede, müştekiye gönderilen tehdit videosunun kayıtlı olduğu belirlendi.

        TUTUKLANDILAR

        Gasp Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

