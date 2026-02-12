Emniyetin bahçesi galeriye döndü! Toplam değeri: 65 milyon TL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından satın alınarak turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye'ye getirilen araçlara yönelik yürütülen çalışmaların ardından operasyon düzenledi.

ARAÇLAR YASAL SÜRECİ AŞTI

DHA'daki habere göre araçların, yasal süre içerisinde yeniden yurt dışına çıkarılması gerekirken bu sürenin bilinçli olarak aşıldığı ve çıkış işlemi yapılmadan Türkiye'de kullanıldığı tespit edildi.

REKLAM

TESCİLİ YAPILMADAN 3. KİŞİYE DEVİR

Yapılan incelemelerde bazı araçların tescil işlemleri gerçekleştirilmeden düşük bedellerle üçüncü kişilere devredildiği belirlendi. Ele geçirilen araçlardan bir kısmının ise yurt dışında bankalardan kredi çekilerek satın alındığı, kredilerin ödenmemesi üzerine haklarında çalıntı kaydı oluşturulduğu ve Interpol tarafından arandığı ortaya çıktı.

PİYASA DEĞERİ: 65 MİLYON TL

Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalanırken, toplam değeri 65 milyon lirayı bulan 11 lüks araca el konuldu. El konulan araçlardan birinin sanal medyada oto ekspertiz paylaşımlarıyla tanınan Ferdi Gökçe adına kayıtlı olduğu öğrenildi.