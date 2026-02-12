Canlı
        Kuyumcuda silahlı soygun girişimi! Yakalandılar | Son dakika haberleri

        Kuyumcuda silahlı soygun girişimi! Yakalandılar

        İstanbul Eyüpsultan'da bir kuyumcu, soygun girişimi sırasında silahla yaralandı. Yeşilpınar Mahallesi'nde otomobille bir kuyumcunun önünde duran 4 şüpheliden 3'ü, silahla iş yerine girdi. İş yeri sahibi Mustafa K., şüphelilerle yaşadığı arbede sırasında silahla vuruldu. Altınları alamadan kaçan şüpheliler, kısa süre içinde Kağıthane'de yakalanarak gözaltına alındı

        Giriş: 12.02.2026 - 01:27 Güncelleme: 12.02.2026 - 01:27
        Kuyumcuda silahlı soygun girişimi! Yakalandılar
        Kan donduran olay, Eyüpsultan ilçesi Yeşilpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre bir araçla gelen 4 şüpheliden 3'ü, Mustafa K.'ya ait kuyumcuya girerek altınları istedi. Altınları vermeyen kuyumcu Mustafa K., soygunculara direndi.

        KUYUMCUYU VURARAK KAÇTILAR

        Silahını çeken soyguncular Mustafa K.'yı vurarak oradan geldikleri araçla kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Mustafa K., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hemen hastaneye götürülürken, olay yerine gelen polis ekipleri çalışma başlattı.

        EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

        Asayiş Şube Müdürlüğü Gaspı Büro Amirliği ekipleri olayın ardından “Yağma ve Kasten Öldürmeye Teşebbüs” kapsamında geniş çaplı çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları tek tek incelendi, şüpheli aracın güzergâhı adım adım takip edildi.

        OLAYDAN KISA SÜRE SONRA YAKALANDILAR

        Yapılan saha çalışmaları neticesinde şüpheli araç Kâğıthane’de olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla B.Ö. (27) ve Y.E.K. (26) isimli şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

        GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI

        Şüphelilerin olay yerine geldiği anların güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde beyaz bir araçla gelen maskeli 4 şüphelinin araçtan hızlı bir şekilde geldiği ve araçtan kuyumcuya girdiği görülüyor. Şüphelilerin kısa bir süre sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştığı kaydedildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

