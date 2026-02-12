Kuyumcuda silahlı soygun girişimi! Yakalandılar

Kan donduran olay, Eyüpsultan ilçesi Yeşilpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre bir araçla gelen 4 şüpheliden 3'ü, Mustafa K.'ya ait kuyumcuya girerek altınları istedi. Altınları vermeyen kuyumcu Mustafa K., soygunculara direndi.

KUYUMCUYU VURARAK KAÇTILAR

Silahını çeken soyguncular Mustafa K.'yı vurarak oradan geldikleri araçla kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Mustafa K., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hemen hastaneye götürülürken, olay yerine gelen polis ekipleri çalışma başlattı.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Gaspı Büro Amirliği ekipleri olayın ardından “Yağma ve Kasten Öldürmeye Teşebbüs” kapsamında geniş çaplı çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları tek tek incelendi, şüpheli aracın güzergâhı adım adım takip edildi.

OLAYDAN KISA SÜRE SONRA YAKALANDILAR

Yapılan saha çalışmaları neticesinde şüpheli araç Kâğıthane’de olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla B.Ö. (27) ve Y.E.K. (26) isimli şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin olay yerine geldiği anların güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde beyaz bir araçla gelen maskeli 4 şüphelinin araçtan hızlı bir şekilde geldiği ve araçtan kuyumcuya girdiği görülüyor. Şüphelilerin kısa bir süre sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştığı kaydedildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.