Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA! Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu! | Son dakika haberleri

        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!

        Bursa'da dün akşama doğru meydana gelen bir olay tüyleri diken diken etti. Kentin Mudanya ilçesinde 30 yaşındaki bir kadın, 5 yaşındaki oğlunu denize attı. Kendisi de denize atlayan S.G. adlı kadın kendi imkanları ile kıyıya çıkarken , çocuğu ise yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan anne S.G.'nin ilk ifadesinde, "Psikolojik sorunlarım vardı. Yüzmek istedik, sonra ölmek istedik. Çocuğu denize attım, ben de atladım. Daha sonra kıyıya çıktım, çocuğu çıkaramadım. Pişmanım" dediği öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan anne hakkında "kasten öldürme" suçundan işlem başlatıldığı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 10:48 Güncelleme: 11.02.2026 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, S.G. (30) adlı kadın, elinden tuttuğu 5 yaşındaki çocuğu M.B.G. ile denize atladı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen anne kendi imkanları ile kıyıya çıkmayı başarırken, çocuğu ise yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre korkunç olay, saat 15.30 sıralarında Güzelyalı Yat Limanında meydana geldi. İddiaya göre S.G., oğlu M.B.G. ile birlikte denize atladı. Bir süre sonra S.G. kendi imkanlarıyla denizden çıkarken, oğlu M.B.G ise hayatını kaybetti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu M.B.G.’nin cansız bedeni denizden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. M.B.G'nin cesedi incelemenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        ÖNCE OĞLUNU ATTI, SONRA KENDİSİ ATLADI

        İHA'da yer alan haberde de, iddiaya göre anne, elinden tuttuğu küçük çocuğunu denize attıktan sonra kendisi de suya atladı. Bir süre sonra kendi imkanlarıyla kıyıya çıkan kadın, çocuğunu çıkaramadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu denizden çıkarılan 5 yaşındaki M.B.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük çocuğun cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        "ÇOCUĞU DENİZE ATTIM, BEN DE ATLADIM"

        Gözaltına alınan anne S.G.'nin ilk ifadesinde, "Psikolojik sorunlarım vardı. Yüzmek istedik, sonra ölmek istedik. Çocuğu denize attım, ben de atladım. Daha sonra kıyıya çıktım, çocuğu çıkaramadım. Pişmanım" dediği öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan anne hakkında "kasten öldürme" suçundan işlem başlatıldığı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        20 yıl önce işlenen 3 cinayet ekipler titiz çalışması sonrası aydınlattı

        Bilecik'te 20 yıl önce kaybolan 3 şahsın ekiplerin titiz çalışması sonucu cinayete kurban gittikleri ortaya çıkarken, olay yerinde yapılan kazılarda öldürülen şahıslara ait olduğu iddia edilen kemiklere ulaşıldı. (İHA) 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        Küba'da petrol krizi derinleşiyor!
        Küba'da petrol krizi derinleşiyor!
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen hava sahalarını kullandı
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen hava sahalarını kullandı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı
        Çocuk işçiliğine kırmızı kart
        Çocuk işçiliğine kırmızı kart
        Beşiktaş - Panionios maçında skandal pankart!
        Beşiktaş - Panionios maçında skandal pankart!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?