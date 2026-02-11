Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
Bursa'da dün akşama doğru meydana gelen bir olay tüyleri diken diken etti. Kentin Mudanya ilçesinde 30 yaşındaki bir kadın, 5 yaşındaki oğlunu denize attı. Kendisi de denize atlayan S.G. adlı kadın kendi imkanları ile kıyıya çıkarken , çocuğu ise yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan anne S.G.'nin ilk ifadesinde, "Psikolojik sorunlarım vardı. Yüzmek istedik, sonra ölmek istedik. Çocuğu denize attım, ben de atladım. Daha sonra kıyıya çıktım, çocuğu çıkaramadım. Pişmanım" dediği öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan anne hakkında "kasten öldürme" suçundan işlem başlatıldığı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu M.B.G.’nin cansız bedeni denizden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. M.B.G'nin cesedi incelemenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
ÖNCE OĞLUNU ATTI, SONRA KENDİSİ ATLADI
"ÇOCUĞU DENİZE ATTIM, BEN DE ATLADIM"
