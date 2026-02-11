Dövmeleriyle gündem olan Nazan Ünal: Kim ne derse desin, umurumda değil

SHOW TV ekranlarında yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme" programına katılan 41 yaşındaki Nazan Ünal, hayat hikâyesi ve sıra dışı dövmeleriyle dünyada gündem olmuştu.

Nazan Ünal, SHOW HABER'e yeni açıklamalarda bulundu. Ünal; "Ben, Burhan adında bir zalime âşık oldum. Onun için Düzce'ye yerleştim. Beni dolandırdı ve kandırdı. Öldürmekle tehdit etti. Çok acı çektim. Evimi satıp Düzce'den gitmek istedim. Ev satışında paramı kaptırdım. Ev satışından gelen parayı Burhan'ın banka hesabına gönderdiler. Paramı istedim ama göndermedi. Kimse, kimseye güvenmesin. Sonra dava açtım. O zalimin aşkı da beni Rabbim'e getirdi. Üç senedir de elhamdülillah tesettürlüyüm" dedi.

Nazan Ünal, sıra dışı görünüşüyle ilgili olarak ise "Kim, ne derse desin, umurumda değil. Hiçbirine aldırış etmiyorum. Yüzümü görüyorlar, kalbimi görmüyorlar. İnsanların kalpleri kirli oldukları için hep insanın kötü taraflarını görüyorlar" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU? "GENÇLİK HATASIYDI, DOĞRU YOLU BULDUM" "Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme" programına katılan Nazan Ünal, tüm yüzünü kaplayan dövmelerini gençlik hatası ve "Hızlı zamanlarım" olarak değerlendirdi. Doğru yolu ve huzuru bulduğunu itiraf etti. “Dövmelerimin özel bir anlamı yok” diyen Nazan Ünal, radikal bir karar aldığını ve eski hayatına tövbe ettiğini söyledi. Düzce’den canlı yayına gelen Nazan Ünal, kendisinden yaşça küçük Burhan adlı kişi tarafından dolandırıldığını ve paralarını geri almak istediğini ifade etti. "SOSYAL MEDYADA KANDIRILDIM" Evlilik vaadiyle dolandırıldığını söyleyen Nazan Ünal, Didem Arslan Yılmaz’dan yardım istedi. Sıra dışı görünümüyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan Ünal, kendisini dolandırdığını iddia ettiği Burhan ile canlı yayında yüzleşti. TÜM DÜNYA BU GÖRÜNTÜLERİ KONUŞTU Didem Arslan Yılmaz’ın canlı yayını hızla dünya basınının ilgi odağı oldu. Sosyal medyanın gündemine oturan Nazan Ünal, dünyada konuşulmaya devam ediyor.