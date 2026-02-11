Dövmeleriyle gündem olan Nazan Ünal: Kim ne derse desin, umurumda değil

"GENÇLİK HATASIYDI, DOĞRU YOLU BULDUM"
"Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme" programına katılan Nazan Ünal, tüm yüzünü kaplayan dövmelerini gençlik hatası ve "Hızlı zamanlarım" olarak değerlendirdi. Doğru yolu ve huzuru bulduğunu itiraf etti. “Dövmelerimin özel bir anlamı yok” diyen Nazan Ünal, radikal bir karar aldığını ve eski hayatına tövbe ettiğini söyledi. Düzce’den canlı yayına gelen Nazan Ünal, kendisinden yaşça küçük Burhan adlı kişi tarafından dolandırıldığını ve paralarını geri almak istediğini ifade etti.
"SOSYAL MEDYADA KANDIRILDIM"
Evlilik vaadiyle dolandırıldığını söyleyen Nazan Ünal, Didem Arslan Yılmaz’dan yardım istedi. Sıra dışı görünümüyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan Ünal, kendisini dolandırdığını iddia ettiği Burhan ile canlı yayında yüzleşti.
TÜM DÜNYA BU GÖRÜNTÜLERİ KONUŞTU
Didem Arslan Yılmaz’ın canlı yayını hızla dünya basınının ilgi odağı oldu. Sosyal medyanın gündemine oturan Nazan Ünal, dünyada konuşulmaya devam ediyor.