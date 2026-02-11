Annesini katleden genç kıza 17 yaş indirimi!
Kayseri'de, annesi 44 yaşındaki Tuşan Ceylan'ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan 17 yaşındaki M.C. isimli genç kız için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Sanığın cezası 18 yaşından küçük olduğu için 24 yıla, duruşmadaki iyi halinden 20 yıla indirip hüküm açıklandı
Kayseri'de olay, geçen yıl 23 Mart’ta Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Konak Sokak’taki 4 katlı binada meydana geldi. M.C. (17) isimli genç kız ile annesi Tuşan Ceylan (44) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
ANNESİNİ BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜ
DHA'daki habere göre kavga sırasında M.C., annesi Ceylan'ı bıçakla yaraladı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Tuşan Ceylan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Annenin cenazesi Kayseri'de toprağa verilirken, gözaltına alınan M.C. tutuklandı.Tuşan Ceylan, 44 yaşındaydı...
DAVA AÇILDI AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. M.C. hakkında 'Üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan hazırlanan iddianamede, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ
Kayseri 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sanığın yaşının küçük olması nedeniyle basına kapalı oturumda gerçekleştirildi. Son sözleri sorulan M.C., pişman olduğunu belirterek tahliyesini istedi.
CEZASI 20 YILA DÜŞÜRÜLDÜ
Mahkeme heyeti, sanık M.C.'yi, 'Üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, ardından sanığın yaşının 18'den küçük olması nedeniyle cezasını önce 24 yıla, duruşmalardaki tutum ve davranışları da dikkate alarak 'iyi hal' indirimi uyguladı. Böylece sanığın cezası 20 yıla düşürdü.
KARDEŞİNİN TRAJİK ÖLÜMÜ
Öte yandan, Tuşan Ceylan'ın kardeşi Doğan Ceylan'ın, 2023 yılının Haziran ayında ailesiyle birlikte Yamula Barajı kıyısına pikniğe gittiği öğrenildi.
Küçük oğlunun otomobilde oynarken el frenini indirmesi sonucu araç suya girdi. Oğlunu otomobilden çıkarıp kurtaran Doğan Ceylan ise boğularak yaşamını yitirdi. Bu olaylar, aile için büyük bir trajediye dönüştü.