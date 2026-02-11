Mersin'de okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste 19 yaşındayken öldürülen Özgecan Aslan'ın ailesi, 11 yıl önce kaybettikleri evlatlarını özlemle anıyor.

Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te katledilen Çağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi Özgecan Aslan'ın İzmir'de ikamet eden babası Mehmet ve annesi Songül Aslan, kızlarının ölüm yıl dönümünde mezarını ziyaret etmek için Mersin'e döndü.

Acılı aile, 11 yıl önce kaybettikleri evlatlarına olan hasretlerini AA muhabirine anlattı.

Anne Songül Aslan, üzüntüsünün bitmediğini belirterek, "Özge'm vefat edeli 11 yıl oldu. Rabb'im kimseye bu acıları vermesin. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. 'Başka canlar yanmasın.' diyorum." ifadelerini kullandı.

Evladını özlemle andığını vurgulayan Aslan, "Özge'm her dakika içimizde. Hiçbir zaman unutmadık, unutturmayacağız." dedi.

"DIŞARIDAN GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL, GEÇMİYOR"

Baba Mehmet Aslan da 11 yıl önce yaşadıkları acının kendileriyle büyüdüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Onun oturduğu koltuğa, köşeye oturuyoruz. Karşımızda onun resmi var. Kendimizi avutuyoruz, ne yapalım? Bizim gözlerimiz gülüyor ama kalbimiz yanıyor. Cehennem içimizde, sönmüyor. Dışarıdan göründüğü gibi değil, geçmiyor. İki çocuğumuz daha var. Onların geleceği, istikbali için biraz unutmuş gibi yapıyoruz, hatırlatmıyoruz. Çocukların yanında konuşmuyoruz. Rüyalarımıza geliyor."