En az ve en çok boşanan şehirler
TÜİK verilerine göre 2020 sonu itibarıyla Türkiye'de 3 milyon 567 bin boşanmış kişi bulunuyor. Bu rakam yetişkin nüfusun yüzde 5.20'ini oluşturuyor. İşte boşanmış kişilerin oranının en yüksek ve en düşük olduğu şehirler...
İzmir
Boşanmış nüfus (kişi): 315.019
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 8.37
Muğla
Boşanmış nüfus (kişi): 77.133
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 8.35
Antalya
Boşanmış nüfus (kişi): 172.182
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 7.65
Aydın
Boşanmış nüfus (kişi): 68.517
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 7.06
Yalova
Boşanmış nüfus (kişi): 17.036
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 6.69
Eskişehir
Boşanmış nüfus (kişi): 51.658
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 6.64
Balıkesir
Boşanmış nüfus (kişi):70.359
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 6.46
Mersin
Boşanmış nüfus (kişi):100.005
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 6.44
Tunceli
Boşanmış nüfus (kişi):4.729
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 6.43
Ankara
Boşanmış nüfus (kişi): 310.558
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 6.40
Türkiye'de boşanmış nüfus oranının en düşük olduğu 10 il ise şöyle sıralandı
Hakkari
Boşanmış nüfus (kişi): 1.687
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 0.81
Şırnak
Boşanmış nüfus (kişi): 3.906
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.01
Muş
Boşanmış nüfus (kişi): 2.979
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.10
Siirt
Boşanmış nüfus (kişi): 2.695
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.16
Bitlis
Boşanmış nüfus (kişi):3.082
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.20
Van
Boşanmış nüfus (kişi): 10.243
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.30
Ağrı
Boşanmış nüfus (kişi): 5.009
Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.46