        En az ve en çok boşanan şehirler

        TÜİK verilerine göre 2020 sonu itibarıyla Türkiye'de 3 milyon 567 bin boşanmış kişi bulunuyor. Bu rakam yetişkin nüfusun yüzde 5.20'ini oluşturuyor. İşte boşanmış kişilerin oranının en yüksek ve en düşük olduğu şehirler...

        Giriş: 10.02.2026 - 11:24 Güncelleme: 10.02.2026 - 11:24
        1

        İzmir

        Boşanmış nüfus (kişi): 315.019

        Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 8.37

        2

        Muğla

        Boşanmış nüfus (kişi): 77.133

        Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 8.35

        3

        Antalya

        Boşanmış nüfus (kişi): 172.182

        Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 7.65

        4

        Aydın

        Boşanmış nüfus (kişi): 68.517

        Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 7.06

        5

        Yalova

        Boşanmış nüfus (kişi): 17.036

        Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 6.69

        6

        Eskişehir

        Boşanmış nüfus (kişi): 51.658

        Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 6.64

        7

        Balıkesir

        Boşanmış nüfus (kişi):70.359

        Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 6.46

        8

        Mersin

        Boşanmış nüfus (kişi):100.005

        Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 6.44

        9

        Tunceli

        Boşanmış nüfus (kişi):4.729

        Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 6.43

        10

        Ankara

        Boşanmış nüfus (kişi): 310.558

        Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 6.40

        11

        Türkiye'de boşanmış nüfus oranının en düşük olduğu 10 il ise şöyle sıralandı

        12

        Hakkari

        Boşanmış nüfus (kişi): 1.687

        Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 0.81

        13

        Şırnak

        Boşanmış nüfus (kişi): 3.906

        Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.01

        14

        Muş

        Boşanmış nüfus (kişi): 2.979

        Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.10

        15

        Siirt

        Boşanmış nüfus (kişi): 2.695

        Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.16

        16

        Bitlis

        Boşanmış nüfus (kişi):3.082

        Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.20

        17

        Van

        Boşanmış nüfus (kişi): 10.243

        Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.30

        18

        Ağrı

        Boşanmış nüfus (kişi): 5.009

        Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.46

        19

        Batman

        Boşanmış nüfus (kişi): 6.825

        Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.47

        20

        Mardin

        Boşanmış nüfus (kişi): 9.946

        Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.59

        21

        Bingöl

        Boşanmış nüfus (kişi): 3.749

        Boşananların yetişkin nüfusa oranı (%): 1.74

