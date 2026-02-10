Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahkaha atarak kayda aldılar! 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!

        Çanakkale'de, kız öğrenci 14 yaşındaki N.B.'nin, aynı yaştaki Ş.B.A. adlı kız öğrenci tarafından okul çıkışı darp edildiği öne sürüldü. E.Ş. adlı öğrencinin ise o anları, cep telefonu kamerasıyla kaydettiği belirtilen olaya ilişkin, N.B.'nin ailesi de savcılığa suç duyurusunda bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 07:39 Güncelleme: 10.02.2026 - 08:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çanakkale'de olay, 3 Şubat'ta, Kepez beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hafız Halil Atan Ortaokulu'nda farklı sınıflarda öğrenim gören 8'inci sınıf öğrencileri N.B. (14) ile Ş.B.A. (14), aralarında laf taşıdığı ileri sürülen arkadaşları nedeniyle beden eğitimi dersinde tartıştı.

        BİR ARKADAŞLARI DA GÖRÜNTÜYE ALDI

        DHA'daki habere göre tartışmanın ardından N.B. ile Ş.B.A. okul çıkışında bir araya geldi. Öğrencilerin kavgasını bir başka öğrenci E.Ş. (14) de cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Hastaneden 9 gün darp raporu alan N.B.'nin ailesi, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        "ÇIKIŞTA SENİ DÖVECEĞİZ"

        Akran zorbalığının moda haline geldiğini söyleyen N.B.'nin babası Harun B., "Kızım 8'inci sınıf öğrencisi, LGS'ye hazırlanıyor. Olay günü son 2 dersleri beden eğitimi. Dersteyken yan sınıftaki akranı olan arkadaşları, bir şekilde sataşıp, 'Çıkışta seninle kavga edeceğiz, döveceğiz' diyerek tehditte bulunmuş.

        "GÖRÜNTÜLERDE KAHKAHA ATIYORLAR"

        Kızım öğretmenine şikayet etmiş. Öğretmen, 'Tamam halledeceğim' demiş. O ders geçiyor. Son derste, bu defa bir başka beden eğitimi öğretmenine durumu anlatıyor. O da 'Bir şey olmaz kızım. Koşa koşa hemen çıkışta evine git' diyor. Yani bizi aramıyor, sınıf öğretmenine, müdüre söylemiyorlar. Hiçbir bilgimiz yok. Çıkışta bu olayla karşılaşıyoruz. Bir de marifetmiş gibi o darp ettikleri anları kameraya çekmişler. En çok zorumuza giden de o. Görüntülerde kahkahalar atıyorlar" dedi.

        "ŞU AN OKULA GİDEMİYOR"

        Harun B., ayrıca, "Kızım, normal olarak yolda yürürken arkasından 'Gel, seninle konuşacağız' diyerek çağırıyor. Videoda da var. Çekiyor, çekiştiriyor. Birden saldırıyorlar. Yani sebep bile yok ortada. Milli Eğitim Bakanlığı'na öğretmenleriyle ilgili de şikayette bulunduk. Adli makamlara da gerekli şikayetlerimizi yaptık. 9 gün darp raporu alındı.

        Baba Harun B., kızının yaşadığı akran zorbalığını anlattı.
        Baba Harun B., kızının yaşadığı akran zorbalığını anlattı.

        "GECE UYURKEN YERİNDEN SIÇRIYOR"

        Kızım şu an okula gidemiyor. Gece uyurken, yerinden sıçrıyor. Yolda yürürken arkasına bakar oldu. Şu an yemek de yemiyor. Bu tür psikolojik sorunları ortaya çıkmaya başladı. Hastaneye gittik, psikolojik tedavisi görmesi gerektiğini söylediler. O nedenle halen hastanelere gidip, geliyoruz. Adli mercilere de gerekli şikayetimizi yaptık. Şu an savcılık aşamasında gelecek olan sonucu bekliyoruz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da otomobille çarpışarak takla atan ambulanstaki 3 kişi yaralandı

        (AA) - İstanbul'da ambulansın otomobille çarpışarak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı

        #Çanakkale
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump'tan Fed ve ekonomi mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed ve ekonomi mesajı
        İran: ABD müzakere öncesi 4 şart öne sürdü
        İran: ABD müzakere öncesi 4 şart öne sürdü
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        "Türkiye dayanıklılığını koruyor"
        "Türkiye dayanıklılığını koruyor"
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Annesini, kızını ve eşini öldürüp kendi canına kıydı
        Annesini, kızını ve eşini öldürüp kendi canına kıydı
        "İkinci yarı sinyal verdi!"
        "İkinci yarı sinyal verdi!"
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Mal varlığına el konuldu
        Mal varlığına el konuldu
        Borsada kar vaadiyle dolandırıcılık: 40 tutuklama
        Borsada kar vaadiyle dolandırıcılık: 40 tutuklama
        Epstein'in eski kız arkadaşı Gishlaine Maxwell, susma hakkını kullandı
        Epstein'in eski kız arkadaşı Gishlaine Maxwell, susma hakkını kullandı
        Kadıköy'de Fener alayı: 3 puanı 3 golle aldı!
        Kadıköy'de Fener alayı: 3 puanı 3 golle aldı!
        "13 maçımız kaldı, 13'ü de final maçı!"
        "13 maçımız kaldı, 13'ü de final maçı!"
        Bakan Fidan: Bölgenin yeni bir savaşı kaldıracak durumu yok
        Bakan Fidan: Bölgenin yeni bir savaşı kaldıracak durumu yok