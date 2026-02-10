Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, evinde Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Eski hakemler, mücadeledeki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
beIN Trio ekibi, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ettiği mücadeledeki tartışmalı pozsiyonları değerlendirdi.
FENERBAHÇE'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON
Bülent Yıldırım: "Talisca kendini geri savurup ihlali anlatmaya çalıştı, yanlış yaptı. Eğer bir tutma olsa ve Talisca kuvvetli bir şekilde düşürülseydi penaltı ve sarı kart gerekirdi ama bu haliyle devam kararının doğru olduğu fikrindeyim."
Deniz Çoban: Kare kare izlediğiniz zaman penaltıya daha yakın duruyor, ama bazı pozisyonları normal akışında izlemek lazım. Ancak bence Talisca bu teması abartarak kendini abartılı bir şekilde yere attı. Bir müdahale var ama bu müdahaleyi göstermek için süslüyor Talisca. Hakemin kanaati önemlidir, ben de devamı daha doğru buldum."
Bahattin Duran: "Gençlerbirliği oyuncusu riskli bir hareket yapmış, Talisca da fazla süslemiş. Ağır çekimde penaltıya yakınım, maçın normal akışında ise her şey çok hızlı. Ben de devam kararına saygı duyarım."
FENERBAHÇE'NİN PENALTI KAZANDIĞI POZİSYON
Bülent Yıldırım: "Çözümü zor olan durumlardan birisi. Hiçbir pozisyon birbirinin aynısı değildir, olamaz. Elle oynama çok bilinmeyenli denklemdir. Bunların tamamını değerlendirmek üzere bir hakem değerlendirilir. Yapay zeka yardımcı hakemlik yapabilir ama hakemlik yapamaz. Çünkü çok boyutlu düşünülmelidir. Bir hakem bir şablondan bakar penaltı der, diğeri değil der. Bu pozisyon bende hiçbir zaman penaltı çağrışımı yapmayan pozisyonlardan biri. Bu kadar muğlak bir pozisyon için video hakem müdahalesini ise asla kabul etmiyorum. Video hakem kanıtlanabilecek ihlallerde devreye girer, burada saçma ve gereksiz bir müdahale gerçekleşmiş. Hakem de kolayı seçip penaltı vermiş. Keşke penaltı vermeseydi. Penaltı yok."
Deniz Çoban:"Hakem video yardımcı hakeme illa karar değiştirmeye gitmiyor, inisiyatif hakkı var. Ali Şansalan bu ligin en tecrübeli ve sezonun en başarılı hakemlerinden. Video hakemin başında 7 saniye kalıyor. 7 saniyede bu kadar kritik bir kararı vermek mümkün değil. Video hakem müdahalesi yanlış, elle oynama hakemin yorumuna kalmış. Son kararım ise yanlış bir VAR müdahalesi, yanlış bir izletme, Ali Şansalan bu pozisyonu en az 40 saniye izlemeliydi. Pozisyonda ise oyuncu ne topun eline geldiğini görüyor, ne de çekecek zamanı var. Elle oynamanın hiçbir kriteri yok. Tek bir kriterini dahi bulamıyorum. VAR müdahalesi de penaltı da yanlış."
Bahattin Duran: "VAR müdahalesi de hakemin kararı da yanlış. Böyle penaltı olmaz."
ASENSIO'NUN SERBEST VURUŞTAN ATTIĞI GOL
Asensio'nun serbest vuruştan attığı ve geçerli sayılmayan golünde karar doğru mu?
Bülent Yıldırım: "Burada oyuncunun hızlı serbest vuruş kullanma şansı yok. Burada hakem vuracak oyuncuya der ki düdüğümü bekleyin. Tam düdüğü gösterirken Asensio vurdu. Hakem sarı kart göstermiyor, biz de saygı duyuyoruz."
Deniz Çoban: "Ben burada sarı kart göstermemesini daha doğru buluyorum. Tam oyuncu vurma hazırlığı yaparken hakem düdüğünü gösteriyor. Vuruşun tekrar edilmesi ve kart gösterilmemesi bana göre doğru."
Bahattin Duran: "Karta gerek yok, bu atışın tekrar edilmesi çok doğru. Böyle bir gol sayılmaz."
YİĞİT EFE İÇİN KIRMIZI KART BEKLENEN POZİSYON
Bülent Yıldırım: "Top, Yiğit Efe'nin dizinden sekiyor. Yiğit Efe'nin ayağı sınırda. Ardından topu kontrol ettikten sonraki hamlesi gereğinden fazla riskli. Eğer Yiğit Efe'nin kramponunun tabanı daha yukarıda olsaydı net bir kırmızı kart olurdu, çok sınırda bir pozisyon. Hakem kırmızı verse kimse bir şey diyemez ama ekrandan baktığımızda sarı kartı doğru buldum."
Deniz Çoban: "Elle oynama kaçmış. Hareket ise çok sınırda."
Bahattin Duran: "Elle oynama pozisyonunun el olmadığını anlatmaya çalışırken Ali Şansalan konsantrasyonunu kaybetmiş, Yiğit Efe'nin pozisyonunu iyi yerde seyredememiş. Ben sahada bunun kırmızı kart olduğunu düşünüyorum, ilk basması da çok masum değil. Bu pozisyonun ardından Yiğit Efe kırmızı kart ile ihraç edilmeliydi."
OOSTERWOLDE'YE İKİNCİ SARI KART GEREKİR MİYDİ?
Deniz Çoban: "Oosterwolde topa vurmayı başarıyor. Bu kontrolsüz bir ayak değil. Topa Gençlerbirliği futbolcusu vursa ve Oosterwolde kırmızılıya vursa o zaman tartışmasız sarı kart derim."
Bülent Yıldırım: "Sarı kart düşünmem. Hakem de topa müdahaleyi görmüş. Hakemle aynı fikirdeyim."
Bahattin Duran: "Ben de hakemle aynı fikirdeyim."
GENÇLERBİRLİĞİ'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON
Bülent Yıldırım: "Oyuncu öne doğru kendini savuruyor, hakem gibi düşünüyorum, penaltı söz konusu değil, oyuncu penaltı kazanmaya çalışmış. Devam."
Bahattin Duran: "Tamamen aynı fikirdeyim. Devam kararı doğru. Oyuncu kendisini kolay yere bırakmış."