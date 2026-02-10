Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!

FENERBAHÇE'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Bülent Yıldırım: "Talisca kendini geri savurup ihlali anlatmaya çalıştı, yanlış yaptı. Eğer bir tutma olsa ve Talisca kuvvetli bir şekilde düşürülseydi penaltı ve sarı kart gerekirdi ama bu haliyle devam kararının doğru olduğu fikrindeyim."

Deniz Çoban: Kare kare izlediğiniz zaman penaltıya daha yakın duruyor, ama bazı pozisyonları normal akışında izlemek lazım. Ancak bence Talisca bu teması abartarak kendini abartılı bir şekilde yere attı. Bir müdahale var ama bu müdahaleyi göstermek için süslüyor Talisca. Hakemin kanaati önemlidir, ben de devamı daha doğru buldum."

Bahattin Duran: "Gençlerbirliği oyuncusu riskli bir hareket yapmış, Talisca da fazla süslemiş. Ağır çekimde penaltıya yakınım, maçın normal akışında ise her şey çok hızlı. Ben de devam kararına saygı duyarım."