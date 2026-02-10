Kapadokya baloncusu da borsaya geliyor

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) geçen hafta yayımlanan haftalık bültenine göre bu hafta Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret AŞ halka açılmak için talep toplayacak.

Talep toplama tarihleri 11-13 Şubat 2026. Açıklamaya göre şirketin sermeyesi 562 milyon liradan 862 milyon liraya artırılacak. Artırılan 240 milyon lira ve mevcut 40 milyon liralık sermaye (ortak satışı) halka satılacak. Halka arz fiyatı ise 11,20 lira olacak. Böylece halka arzın toplam büyüklüğünün 3,1 milyar lira olması bekleniyor. Şirketin toplam büyüklüğü ise 9 milyar liraya yakın olacak.

HASILAT 3 YILDIR ARTIYOR

Şirketin 6 Şubat 2026 tarihli izahnamesinde Yönetim Kurul Başkanı Ahmet Serdar Körükçü görünüyor. Şirketin gelirlerinin turizm otelcilik, restoran, madencilik, sıcak hava balonculuğu ve turistik perakende mağazacılık olarak olduğu izahnamede belirtilmiş. Ata Turizm ve iştiraklerinin yıllık 300 bin yabancı turisti ağırladığının da belirtildiği izahnamede 2025'in ilk 9 ayında 1.6 milyar lira gelir elde ettiği, 2024 9 aylık bilançolarda bu rakamın 1 milyar 835 milyon lira olduğu belirtilmiş. Şirket 2022'de 1,5 milyar, 2023'te 1,8 ve 2024 yılı tamamında 2,4 milyar lira gelir sağlamış. Hasılatın 2025'ten önceki iki yıl arttığı anlaşılıyor. Buna karşın kar ise 2022'de 367, 2023'te 375 ve 2024'te 603 milyon, 2024 ilk 9 ayda 411 ve 2025 9 aylık bilançoda ise 284 milyon lira olmuş. Şirketin toplam varlıkları 2022 yılsonunda 3,1 milyar lirayken 2025 9 aylık bilançoda büyüklük 3,5 milyar liraya çıkmış. Diğer önemli kalem olan kısa vadeli borçlarının tutarı 2022'de 457 milyonken 625 milyona ulaşmış. Uzun vadeli borçları ise 502 milyondan 457 milyona inmiş. Toplam borçları 1 milyar 82 milyon civarında. Varlıklarının üçte biri düzeyinde borcu olduğunu söyleyebiliriz.