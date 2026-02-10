Kapadokya baloncusu da borsaya geliyor
Crowne Plaza Otel'in işletmecisi ve Sur Balık'ın da sahibi olan aynı zamanda Kapadokya'da sıcak hava balonculuğu ile de bilinen Ata Turizm halka açılıyor. Halka arzdan yaklaşık 3,1 milyar lira gelir bekleniyor. Bunun 2.6 milyar lirası sermaye artırımı şeklinde olacak ve şirkete girecek. Şirket halka arz ile şirkete girecek gelirin yüzde 80-90'ının (yaklaşık 2 milyar lira) yeniden yapılanma yoluyla bir bankaya devrettiği otel, restoran ve gayrimenkullerin geri alımında kullanılacağını açıkladı. Anlaşma gereği Ata Turizm'in gayrimenkulleri alma opsiyonu bulunuyor.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) geçen hafta yayımlanan haftalık bültenine göre bu hafta Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret AŞ halka açılmak için talep toplayacak.
Talep toplama tarihleri 11-13 Şubat 2026. Açıklamaya göre şirketin sermeyesi 562 milyon liradan 862 milyon liraya artırılacak. Artırılan 240 milyon lira ve mevcut 40 milyon liralık sermaye (ortak satışı) halka satılacak. Halka arz fiyatı ise 11,20 lira olacak. Böylece halka arzın toplam büyüklüğünün 3,1 milyar lira olması bekleniyor. Şirketin toplam büyüklüğü ise 9 milyar liraya yakın olacak.
HASILAT 3 YILDIR ARTIYOR
Şirketin 6 Şubat 2026 tarihli izahnamesinde Yönetim Kurul Başkanı Ahmet Serdar Körükçü görünüyor. Şirketin gelirlerinin turizm otelcilik, restoran, madencilik, sıcak hava balonculuğu ve turistik perakende mağazacılık olarak olduğu izahnamede belirtilmiş. Ata Turizm ve iştiraklerinin yıllık 300 bin yabancı turisti ağırladığının da belirtildiği izahnamede 2025'in ilk 9 ayında 1.6 milyar lira gelir elde ettiği, 2024 9 aylık bilançolarda bu rakamın 1 milyar 835 milyon lira olduğu belirtilmiş. Şirket 2022'de 1,5 milyar, 2023'te 1,8 ve 2024 yılı tamamında 2,4 milyar lira gelir sağlamış. Hasılatın 2025'ten önceki iki yıl arttığı anlaşılıyor. Buna karşın kar ise 2022'de 367, 2023'te 375 ve 2024'te 603 milyon, 2024 ilk 9 ayda 411 ve 2025 9 aylık bilançoda ise 284 milyon lira olmuş. Şirketin toplam varlıkları 2022 yılsonunda 3,1 milyar lirayken 2025 9 aylık bilançoda büyüklük 3,5 milyar liraya çıkmış. Diğer önemli kalem olan kısa vadeli borçlarının tutarı 2022'de 457 milyonken 625 milyona ulaşmış. Uzun vadeli borçları ise 502 milyondan 457 milyona inmiş. Toplam borçları 1 milyar 82 milyon civarında. Varlıklarının üçte biri düzeyinde borcu olduğunu söyleyebiliriz.
YENİDEN YAPILANDIRMA
İzahnamede dikkat çeken diğer nokta ise 1 milyar 894 milyon lira net defter değerine sahip gayrimenkullerin finansal yeniden yapılandırma nedeniyle bir bankaya devredilmiş olmasının belirtilmesi. İzahnamede bu devir nedeniyle duran varlıklardaki azalışa dikkat çekiliyor. Şirketin Finansal Yeniden Yapılanma anlaşması nedeniyle Double Tree By Hilton, Secret Mansion, Sacred Hoise otelleri ile Han Hestoran'ın mülkiyetinin bankaya devredildiği ve bu mülklerde kiracı pozisyonunda bulunduğu izahnameye yazılmış.
Şirket halka arz ile şirkete girecek 2,6 milyar liralık gelirin yüzde 80-90'ının (yaklaşık 2 milyar lira) yeniden yapılanma yoluyla bankaya devrettiği otel, restoran ve gayrimenkulleri geri alımında kullanılacağını izahnamede açıkladı. Anlaşma gereği Ata Turizm'in gayrimenkulleri alma opsiyonu bulunuyor.