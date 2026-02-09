Habertürk
        Sadettin Saran: 13 maçımız kaldı, 13'ü de final maçı! - Fenerbahçe Haberleri

        Sadettin Saran: 13 maçımız kaldı, 13'ü de final maçı!

        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 22:36 Güncelleme: 09.02.2026 - 23:13
        "13 maçımız kaldı, 13'ü de final maçı!"
        Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup etti.

        Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Maçtan memnunuz. 13 maçımız kaldı, 13'ü de final. Seçilmeden önce de söyledik, seçimi kazandıktan sonra da söyledik, en iyi takım, en iyi futbolcu, en iyi hoca bizde. Bunu hep söyledim. Transferi yaparken de hep dikkat ettiğimiz konu aile ortamı oluşturmaktı. Samandıra'daki ölü toprağını kaldıracağımızı, tekmeye kafayla giren bir takım kuracağımızı söyledik. Bugün takımımız karakterli bir takım, mücadeleci bir takım, aile ortamı var. Transferi hep beraber yaptık. Ben de dahil oldum, hocamız da dahil oldu, arkadaşlarımız da dahil oldu. Bunu yaparken de tekmeye kafa uzatacak bir takım oluşturduğumuza inanıyorum. Gidişattan memnunuz. 13 maçımız var ve hepsi de final maçı" ifadelerini kullandı.

        "ŞU ANDA TAMAMEN ŞAMPİYONLUĞA ODAKLIYIZ"

        Sarı-lacivertli kulübün bugün duyurduğu sermaye artırımıyla ilgili planlamaya ilişkin soruya Saran, "Onun açıklamasını yakında yaparız. Şu anda tamamen şampiyonluğa odaklıyız" diye konuştu.

        "BİZİM İŞİMİZ SAHA İÇİ"

        Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu’nun bugün adliyede yaptığı açıklamalara da değinen Saran, "Ben geldiğimden beri ne hakemlerle ilgili konuşuyorum, ne de bizim takımımızla ilgili olmayan konularla ilgili konuşuyorum. Bizim işimiz saha içi" şeklinde konuştu.

        Son olarak Başkan Saran, bugün ilk kez Fenerbahçe forması giyen yeni transfer N’Golo Kante ile ilgili ise Fransız futbolcuyu iyi bulduğunu söyledi.

