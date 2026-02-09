MAÇ SONUCU: Fenerbahçe: 3 - Gençlerbirliği: 1
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri; 16. dakikada Talisca (P), 27 ve 33. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 49'ya yükseltti. Gençlerbirliği ise 22 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sarı-lacivertliler, Chobani Stadı'nda oynanan mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
15. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Anderson Talisca meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0. 27. dakikada orta sahada topla buluşan Asensio'nun bekletmeden verdiği topuk pasında savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Milli oyuncu düzgün bir vuruşla topu kalecinin solundan ağlara yolladı: 2-0. 33. dakikada Talisca'nın pasında soldan atağa katılan Mert Müldür ceza sahası içine girip penaltı noktasına üzerindeki Kerem Aktürkoğlu'na pasını aktardı. Kerem'in bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.
İkinci yarının 55. dakikasında ise Ederson'un uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Sekou Koita, sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı ve farkı 2'ye indirdi. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve sarı-lacivertliler maçı 3-1 kazandı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 49'ya yükseltti ve zirvedeki rakibi Galatasaray ile arasındaki fark 3'e indi. Gençlerbirliği ise 22 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise Çaykur Rizespor'u evinde ağırlayacak.
FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI
Karşılaşmanın 15. dakikasında Fenerbahçe penaltı kazandı. Asensio'nun pasında sağdan ceza sahasına giren Talisca'nın vuruşunda top Zuzek'e çarpıp dışarı çıkarken VAR uyarısı sonrasında hakem Ali Şansalan pozisyonu yeniden izledi.
Şansalan, Zuzek'in elle oynadığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Talisca, maçta gol perdesini açtı.
N'GOLO KANTE 11'DE BAŞLADI
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yeni transferi N'Golo Kante, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.
Transfer döneminde uzun süre kamuoyunda gündem olan Fransız yıldız, Gençlerbirliği maçında ilk 11'de yer aldı. Kante, 62. dakikada yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.
SIDIKI CHERIF SONRADAN OYUNA GİRDİ
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Sidiki Cherif, ilk kez sarı-lacivertli takımın bir maçında kadroda yer aldı.
Ara transfer döneminde takıma katılan tek santrfor olan genç golcü, maça yedekler arasında başladı.
Genç santrfor, 82. dakikada Anderson Talisca'nın yerine oyuna dahil oldu.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK VARDI
Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçında 4 futbolcusundan yararlanamadı.
Sakatlıkları geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Archie Brown ve Levent Mercan'ın yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç ceza verilen Milan Skriniar ve sarı kart cezalısı Edson Alvarez, takımını yalnız bıraktı.