MAÇ SONUCU: Fenerbahçe: 3 - Gençlerbirliği: 1

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sarı-lacivertliler, Chobani Stadı'nda oynanan mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

15. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Anderson Talisca meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0. 27. dakikada orta sahada topla buluşan Asensio'nun bekletmeden verdiği topuk pasında savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Milli oyuncu düzgün bir vuruşla topu kalecinin solundan ağlara yolladı: 2-0. 33. dakikada Talisca'nın pasında soldan atağa katılan Mert Müldür ceza sahası içine girip penaltı noktasına üzerindeki Kerem Aktürkoğlu'na pasını aktardı. Kerem'in bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.

İkinci yarının 55. dakikasında ise Ederson'un uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Sekou Koita, sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı ve farkı 2'ye indirdi. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve sarı-lacivertliler maçı 3-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 49'ya yükseltti ve zirvedeki rakibi Galatasaray ile arasındaki fark 3'e indi. Gençlerbirliği ise 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise Çaykur Rizespor'u evinde ağırlayacak.