MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kuruluşunun 57. yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenen "Şanla Şerefle 57. Yıl" programına katıldı.

Programda açıklamalarda bulunan Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Aziz milletimizin her güzel insanına, her kardeşimize en halisene duygularımla saygı ve sevgilerimi sunuyor, esenlikler diliyorum. Hepinize hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a göndermiş olduğu tebrik çiçeğinden dolayı zatı devletlerine teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.

Hasbi anlayışımızla 57 yılı geride bıraktık. 10 yılların tozunu yuttuk ama hain oyunları bozduk yutmadık. Kara sevdalı olduğumuz milletimize hizmet etmek için karşılık beklemedik. Biz sevgimizde hep hasbi olduk. Biz bu ülkeyi karşılıksız sevdik. Bağımsız vicdanımızla 57 yıl geçirdik. Çizgimizde kırıklık olmadı. Giden gitmiş satan satmıştır, davasını namus bilen buradadır. Siyasi devşirmeler, peki siz kimsiniz?

Biz ilk günkü gibi Türkçüyüz, Turancıyız, kaynağını Türk-İslam ülküsünde bulan Türk milliyetçileriz. Orada burada bizi sorgulayan siyasi devşirmeler, peki siz kimsiniz? Muhafazakar değilsiniz, demokrat değilsiniz olsa olsa sizden tam bir siyasi dümenci olur ve nitekim olmuştur. 57 yılın farklı kulvarlarında kervanımızda olsalar da ilk fırtınada oraya buraya kaçanlar tercihini yapmıştır.

İlk günkü gibi Türkçüyüz, ülkümüzden sapmadık. Türkiye'nin ve Türk milletinin gelecek ümidi; MHP ve Cumhur ittifakıdır. Bu tarihi ittifak ahlak ve ruhuyla, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı adım adım inşa ederken barış, huzur, refah, özgürlük, insan hakları, demokrasi ve dayanışmanın hakim ve hafi olması esas gayemizdir. Terörsüz Türkiye'nin tesis ve tezahürü ise bu gayenin taçlanmasıdır. Terörsüz Türkiye hedefinin yakalanması, milli dayanışmanın dinamizmi ve direnciyle hayat bulacaktır. Bundan sonra da Terörsüz Bölge hedefine ulaşmak mümkün olacaktır. Çünkü Türkiye, sadece bölgemizin değil, dünyanın ağırlık merkezidir. 57 yılın tecrübesi ve düşünce zenginliğiyle herkesi uyarıyorum; Cumhuriyetin kuruluş ilkelerini ve yapısını tartışmaya açmak, etnik köken farklılıklarına dayanarak bunları yıkmaya çalışmak, devletin varlığına kast etmekle eş değerdir. Bunun adı da ihanettir. Türkiye'nin milli değerlerine ve çıkarlarına yönelik tehditlere karşı dik ve kararlı duruş sergileyen yegane siyasi irade MHP ve Cumhur ittifakıdır.