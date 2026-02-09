Şerit testereye başı sıkışmıştı... Nedeni belli oldu!
Samsun'un Atakum ilçesindeki evinin bahçesinde, başı şerit testereye sıkışmış halde ölü bulunan 71 yaşındaki Osman Kalyoncu'nun ön otopsisinde cinayet şüphesine rastlanmadı. Kalyoncu'nun, tansiyon hastası olduğu belirtildi
Samsun'da acı olay, dün saat 14.30 sıralarında, Atakum ilçesi Kuruğökçe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, A.K. (75) isimli kadın, eşi Osman Kalyoncu’yu evlerinin bahçesindeki şerit testere bölümüne başı sıkışmış halde buldu.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
DHA'daki habere göre A.K.'nin haber vermesi üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Kalyoncu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.
TANSİYON HASTASI ÇIKTI
İncelemelerin ardından Kalyoncu’nun cansız bedeni, Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü. Ölümüne ilişkin herhangi bir cinayet şüphesinin bulunmadığı Osman Kalyoncu’nun tansiyon hastası olduğu ifade edildi.